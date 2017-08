'Checo': Estoy muy decepcionado, porque hubiéramos sumado muchos puntos aquí

Spa-Francorchamps (Bélgica), 27 ago (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Force India), que abandonó este domingo a falta de dos vueltas el Gran Premio de Bélgica, el duodécimo del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Spa-Francorchamps que está "muy decepcionado", porque en esta pista hubieran "podido sumar muchos puntos".

"Estoy muy decepcionado por el desarrollo de la carrera, especialmente porque esta era una pista en la hubiéramos podido sumar muchos puntos. Dos toques con (su compañero francés) Esteban (Ocón) por desgracia acabaron con nuestras posibilidades y arruinaron la carrera para nuestro equipo", lamentó 'Checo', nacido hace 27 años en Guadalajara (México).

"Pido disculpas por el incidente en la salida, que fue del todo culpa mía. No seleccionó el modo de salida y tenía poca potencia bajando la cuesta", manifestó el mexicano, que afronta su séptima temporada en la categoría reina del automovilismo, en la que ha subido siete veces al podio, las cuatro últimas con su actual escudería.

"Estaba pugnando con (el alemán) Nico (Hulkenberg) y pensaba que tenía un buen margen respecto a todos los demás. Me desplacé a la derecha sin chequear mis espejos retrovisores y no me di cuenta de que Esteban estaba ahí", explicó.

"En el segundo caso, creo que él estuvo un poco demasiado optimista, porque simplemente no había espacio para maniobrar", opinó 'Checo'.

"Yo estaba cubriendo mi línea y esperaba que me atacara después de Eau Rouge, tenía toda la recta para adelantarme. Creo que los dos analizamos más la situación y arruinamos la carrera para el equipo", declaró el bravo piloto tapatío, que es séptimo en el Mundial, con 56 puntos.

"Después de eso, mi coche estaba demasiado deteriorado para conducirlo. Fue una situación muy particular y tenemos que revisar el incidente", opinó.

"Hay poco que decir, no ha sido mi mejor carrera hoy. Necesitamos hablar sobre lo sucedido y luego seguir adelante como equipo para evitar perder más puntos", explicó 'Checo' Pérez este domingo en Bélgica. EFE