'El Loco' Abreu, a una camiseta de batir un récord que dice no importarle

Federico Laitano

Montevideo, 16 jun (EFE).- El uruguayo Sebastián Abreu igualó con su nuevo fichaje por el Deportes Puerto Montt de la Segunda División del fútbol de Chile el récord que ostentaba el alemán Lutz Pfannenstiel, quien vistió la camiseta de 25 equipos, pero 'El Loco' dice que no lo hace por batir esa marca.

De fichar por un cuadro más, Abreu, a sus 40 años, quedará como el jugador que vistió la camiseta de más equipos oficiales en la historia.

"No fuerzo el tema de seguir jugando por un récord, eso es mentira, porque seguramente luego de esta experiencia en Chile vuelva a Santa Tecla. Si me motivara romper un récord buscaría un nuevo club y no uno donde ya estuve", dijo Abreu al medio uruguayo Referí.

Abreu había fichado en abril de este año con el Central Español de la Segunda División del fútbol uruguayo, club al que llegó luego de jugar desde enero de este año en el Bangu de Brasil.

La trayectoria de 'El Loco' comenzó en 1994 en el Defensor Sporting de su país, donde también jugó en el Nacional (por el que pasó cinco veces) y el Central Español, su último club antes de partir hacia Chile.

En Argentina jugó en San Lorenzo (en dos oportunidades), River Plate (dos veces) y Rosario Central, mientras que en Brasil jugó en Gremio, Botafogo, Figueirense y Bangu.

El país en el que más equipos jugó fue México en donde vistió las camisetas del Tecos (dos veces), Cruz Azul, América, Dorados de Sinaloa, Monterrey, San Luis y Tigres.

También jugó en el Deportivo La Coruña y la Real Sociedad de España, Beitar Jerusalém de Israel y Aris Salónica de Grecia.

Abreu jugó además en otros equipos de América Latina: Aucas de Ecuador, Sol de América de Paraguay y el Santa Tecla de El Salvador.

El centro delantero de casi dos metros de altura es zurdo, lleva más de 400 goles convertidos y tiene una larga trayectoria en la selección uruguaya de fútbol.

Al margen de la pugna por ser el jugador que más clubes defendió, 'El Loco' se enfundó también la remera celeste de la selección uruguaya, con la que jugó tres Copas de América, de las cuales ganó una en el 2011 y disputó dos Mundiales, el último en 2010, en donde convirtió el último penal de Uruguay en la tanda definitoria frente a Ghana por los cuartos de final.

Abreu fue el tercer goleador de la Copa Libertadores de 2008 con siete tantos marcados cuando jugaba para el River Plate y además marcó 41 goles oficiales con el San Lorenzo, 48 con el Nacional y 62 con el Botafogo.

En dos meses marcó cuatro goles con el Central Español, equipo que va primero en el torneo de Segunda División de Uruguay y con el que cerrará su participación este sábado frente al Tacuarembó.

"Desde 2012 me dicen que no puedo jugar más y sigo al firme. Me gusta predicar con el ejemplo, entrenar, jugar y rendir en los equipos. El fútbol no mira la cédula, mira el rendimiento y yo no tengo ninguna cuenta pendiente", expresó 'El Loco'. EFE