'La Araña' Vásquez busca resurgir con un triunfo sobre el colombiano Martínez

Panamá, 16 jun (EFE).- El excampeón mundial de boxeo panameño Roberto 'La Araña' Vásquez está contento por su regreso al ring el próximo 5 de julio ante el colombiano Mauricio Martínez, declaró a Efe este viernes.

El peleador manifestó que sus dos años de inactividad no serán problema el día que suba al cuadrilatero.

"Estamos animados", expresó el panameño (33-6-2 26ko), quien en 2005 ganó la corona del peso mosca de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) cuando derrotó al colombiano Beibis Mendoza.

Vásquez, quien salió este viernes del gimnasio con 4 libras sobre el peso (122 libras), aseguró que le queda algo de su fuerte pegada, aunque no se atrevió a predecir si despacharía por nocaut a Martínez (13-11-2 4ko), el próximo 5 de julio, en un casino de la Ciudad de Panamá.

"Vi su récord. Es un boxeador con bastante experiencia, pero hacer las cosas correctas en el gimnasio me llevará a la victoria", comentó.

'La Araña', de 34 años de edad, señaló que no ha pensado en retirarse si las cosas no le salen bien en esta pelea.

"No tengo duda de que voy a salir victorioso, no he pensado en eso (retiro), por eso estoy enfocado en hacer las cosas correctamente", indicó. EFE