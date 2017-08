'Superman' López, quién dijo miedo

Carlos de Torres

Calar Alto (Almería, España), 30 ago (EFE).- Miguel Ángel López (Pesca, Boyacá, 23 años), se ganó el apodo de 'Superman' en el desafío a tres atracadores que trataron de quitarle la bicicleta en un entrenamiento. Desde entonces la adversidad tiene un gran enemigo en este corredor bajito, acostumbrado a salir de lesiones y accidentes para demostrar su enorme potencial de futuro.

López, ganador en Calar Alto de su primera etapa en la Vuelta, no quiere comparaciones con su compatriota Nairo Quintana, su maestro, su amigo, "pero en ningún caso un rival a batir". Tras sus últimos contratiempos, el ciclista del Astana vuelve a ver la luz, con más fuerza aún.

No tuvo un buen inicio en esto del ciclismo Miguel Ángel López. Hace tres años iba a correr la Vuelta de la Juventud colombiana y salió una mañana a entrenarse por los alrededores de su Sogamoso, en el corazón de Boyacá, cuando dos hombres le asaltaron en medio de la carretera.

El ganador del Tour del Porvenir 2014 sorprendió al mundo del ciclismo por sus cualidades como escalador. Lo vio el Astana y enseguida lo reclutó para su proyecto. No tardó en confirmar la expectativas y solo dos años después se consagró en el ProTour con un triunfo en la general de la Vuelta a Suiza y otro en la clásica Milán-Turín.

En 2016 debutó en la Vuelta y no le pudo ir peor. En la tercera etapa se rompió la cara y se quedó sin varios dientes; en la sexta se volvió a caer y se marchó a casa. Ya en 2017 le atropelló un coche entrenándose. Fractura de tibia y cuatro meses de recuperación. No se le olvidó montar en bicicleta. Luego ganó sendas etapas en Vuelta a Burgos y Vuelta a Austria.

López contaba antes de la Vuelta 2016 un episodio que le pudo costar algo más que la bicicleta.

"Dos ladrones quisieron llevarse mi bici. No sabían a quién se enfrentaban. Me defendí". Miguel Ángel recibió varias puñaladas en la pierna derecha, pero no soltó la bicicleta. "Cualquiera lo hubiera hecho, ¿no?".

Días después, mientras disputaba la etapa reina de la Vuelta a la Juventud y marchando escapado, un comentarista de radio se emocionó: ¡Ahí sube Superman!". Con ese nombre se quedó.

Miguel Ángel López aprendió a montar en bici con diez años. Sus compañeros del colegio se desplazaban dando pedales y él les pedía la bici "para dar una vueltica".

De manera clandestina le cogía la bici a su padre. No se la quería dejar para recorrer los cinco kilómetros en bajada hasta la escuela con los correspondientes cinco de subida

No tuvo una bici propia hasta los 16 años, cuando sus hermanos acabaron el colegio y él aún estudiaba en el de la Vereda, donde vivía. Quedó una bici libre y la agarró al vuelo. En casa Miguel Ángel era el sexto de siete críos, "seis chicos y una chica". Todo era heredado.

La bici era un medio de transporte hasta que decidió apuntarse a una carrera de las fiestas de la Vereda. La inscripción costaba 9.000 pesos, demasiado para Miguel Ángel y su familia. El campo y los animales no daban para tanto. Pero el chaval tuvo suerte.

Un político en campaña se lo pagó, pero no recuerda quién fue. Y gano. El premio fue algunos componentes para la bici y algo de dinero. Lo mejor fue que tanto le gustó la experiencia que decidió ser ciclista.

Miguel Ángel se decidió por la bici de montaña, pero como era buen estudiante quería acabar el bachiller. Los libros, las carreras y el campo eran sus ocupaciones. Había que echar una mano en casa, así que tocaba cultivar la tierra y cuidar de los animales. No es que le gustara, "pero había que hacerlo".

En 2010 apareció la bicicleta de carretera. Le dijeron que probara porque podía ser bueno. "Estaba a punto de graduarme cuando probé la primera carrera. Había varios ciclistas profesionales que participaban y les gané, pude con todos ellos", recuerda.

Aún así a su padre tampoco le gustaba la afición de su hijo. Le sirvió de poco, pues 'Superman' sólo quería andar en bici y pasaba ya de ayudar al padre. Santiago López, el jefe de la casa, se dio cuenta de que tenía un campeón en potencia.

López empezó a pedalear en serio a finales de 2011, a punto de cumplir los 18 años. De ciclismo sabía entre poco y nada. "Las carreras grandes no las seguía por la tele ni tenía ídolos. Luego ya me fui enterando", señaló.

Las primeras lesiones se presentaron de inmediato. Las rodillas siempre fueron su punto débil. Ganó la Vuelta a la Juventud y el Tour del Porvenir 2014, pero perdió algunos años porque tenía la fascia lata tocada.

En 2014 fichó por el Astana, ya lo había descubierto Vicente Belda, quien también detectó el talento de Nairo Quintana. En 2015 ganó la etapa reina del Tour de San Luis ante los hermanos Quintana.

Luego en 2016 llegó su despegue en la Vuelta a Suiza y Milán Turín. Y el varapalo de la Vuelta. Sin rendirse, se presentó en 2017 y le ganó la partida a Froome en Calar Alto.

"Veía a Froome por la televisión y soñaba con ir a rueda de él algún día. Y hoy le he ganado. Es increíble". Obstáculos más comprometidos ha salvado 'Superman'. No saben sus rivales con quien se están jugando los "cuartos", con el terror de la adversidad. EFE