Argentino Federico González dice estar listo para rendir con el Puebla

México, 10 ene (EFE).- El delantero argentino Federico González aseguró hoy estar listo para rendir al máximo en el torneo Clausura 2017 con el Puebla, equipo que lo presentó este martes como uno de sus refuerzos.

"Busco rendir al máximo en cada partido porque si a mí me va bien seguramente le va a ir bien al Puebla, no se negocia acá la actitud y a eso hay que agregarle lo que uno sabe dentro del campo, me han recibido bien y vengo a dar lo mejor de mí", dijo el atacante.

González vistió en su país las camisetas de Independiente, Ferrocarril Oeste, Atlético Rafaela y Tigre y ahora debuta en el extranjero con un Puebla que busca ser protagonista en el torneo Clausura para alejarse de la amenaza del descenso.

"Soy un jugador al que le gusta moverse por todo el frente de ataque, que tiene potencia y como todo delantero quiero hacer goles. A diferencia del fútbol argentino, aquí hay un poco más de espacio, trataré de aprovechar eso y de esa forma ayudar a que el equipo logre muchos puntos".

Este martes el equipo también presentó al volante colombiano Carlos Rodríguez.

"Vengo a entregarlo todo y aportar goles que es lo que queremos para tratar de ganar todos los partidos, el fútbol mexicano es intenso, competitivo y creo que eso es un reto", señaló.

Rodríguez es un futbolista de buena técnica, hábil con la pelota y que sabe jugar con las dos piernas, lo cual tratará de aprovechar el entrenador argentino Ricardo Valiño.

Con la llegada de los nuevos jugadores, el Puebla elevó a 11 el número de refuerzos extranjeros para el torneo Clausura, que se jugará de enero a mayo de este año.

Con el equipo juegan los argentinos Cristian Campestrini (guardameta), Iván Centurión y Damián Schmidt (defensas), Gabriel Esparza y Alexis Canelo (centrocampistas), y los uruguayos Robert Herrera y Pablo Cáceres (defensas), Pablo Míguez (centrocampista) y Álvaro Navarro (delantero).

El equipo debutó el domingo con una derrota 2-3 ante el Monterrey y en la segunda jornada buscará su primer triunfo, el viernes ante el Tijuana. EFE