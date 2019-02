¿Arturo Reyes cambió de opinión sobre convocatoria de Ian Poveda?

“Él ha participado con la selección Inglaterra sub 15, 17 y 19. No sé, él parece que ha declarado que quiere jugar con Colombia; pero en lo que creo, un jugador que se ha puesto la camiseta de otro país por tantos años no puede sentir la camiseta de esta Selección. No lo voy a llamar para el Mundial”. Estas fueron las palabras de Arturo Reyes en Fox Sports Colombia refiriéndose a Ian Poveda, juvenil del Manchester City.

Las declaraciones de Reyes fueron tachadas como “excluyentes” y causaron malestar entre los aficionados. El técnico de la sub20, inicialmente, fue contundente en decir que no lo iba a llamar para el Mundial de Polonia.

Sin embargo, a través de un comunicado emitido por la Federación Colombiana de Fútbol, se planteó una posición diferente: “podrán ser tenidos en cuenta todos los jugadores de esta categoría que actúan tanto en el país como internacionalmente”.

“En la Selección Colombia sub20 nos hemos regido bajo los más estrictos criterios al momento de convocar a los jugadores que conforman nuestros equipos. Así lo haremos para elegir a quienes formarán parte del grupo que irá al Mundial de Polonia 2019. Todos los futbolistas serán evaluados y analizados en su desempeño deportivo para estar seguros de conformar el mejor equipo”, afirmó Arturo Reyes en el Comunicado emitido por la Federación.