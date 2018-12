Así se jugará la Liga Águila en el 2019

La División Mayor del Fútbol Colombiano celebró la asamblea extraordinaria programada para este 19 de diciembre con los 36 clubes que fueron convocados. Durante el encuentro se decidió el nuevo sistema de la Liga Águila 2019 donde se jugarán 2 torneos al año y quedó de la siguiente forma:

¬ FASE I

¬ Primera ronda:

– Todos contra todos

– Jornada de clásicos

– 20 fechas

¬ FASE II

¬ Cuadrangulares Semifinales:

– Clasifican los 8 primeros

– 2 cuadrangulares

– Los dos primeros del todos contra todos son cabezas de serie en cada cuadrangular

– Del puesto 3 al 8, serán sorteados para completar los cuadrangulares.

– Partidos de ida y vuelta

– 6 fechas

¬ FASE III

¬ Final

– Clasifican el primero de cada cuadrangular

– Partidos de ida y vuelta

– 2 fechas

Las parejas de clásicos serán de la siguiente forma:

América vs Deportivo Cali

Santa Fe vs Millonarios

Atlético Nacional vs Independiente Medellín

Atlético Huila vs Deportes Tolima

Rionegro vs Envigado FC

Alianza Petrolera vs Jaguares

Once Caldas vs Deportivo Pasto

Unión Magdalena vs Atlético Junior

La Equidad vs Patriotas FC

Atlético Bucaramanga vs Cúcuta Deportivo

La fecha de inicio para la Liga Aguila I-2019 será el día 27 de enero de 2019 y terminará el 9 de junio, mientras que la Liga Aguila II-2019 comenzará el 21 de julio y concluirá el 14 de diciembre.

De otro lado, los cupos para las competencias internacionales de Copa Libertadores y Copa Sudamericana continuarán de la misma manera que se entregaron para el 2018:

COPA LIBERTADORES 2020

– (Colombia 1) Campeón Liga Aguila I – 2019

– (Colombia 2) Campeón Liga Aguila II – 2019

– (Colombia 3) Mejor club en Reclasificación Total del Año que no haya ganado cupo a Libertadores.

– (Colombia 4) Campeón Copa Aguila 2019.

COPA SUDAMERICANA 2020

– ( 4 cupos) Por reclasificación para aquellos clubes que no han obtenido cupo a la Copa Libertadores.

Con relación al sistema del descenso se mantiene el que se viene implementando actualmente. Además, el departamento deportivo ilustró las fechas para el proceso de inscripción de jugadores de la siguiente manera:

Liga Aguila I-2019

1er periodo: 17 de diciembre 2018 – 15 de febrero 2019

Periodo adicional: 18 de marzo – 22 de marzo

Liga Aguila II-2019

1er periodo: 08 de julio – 06 de agosto

Periodo adicional: 09 de septiembre – 13 de septiembre

Torneo Aguila I-2019

1er periodo: 17 de diciembre 2018 – 15 de febrero 2019

Periodo adicional: 18 de marzo – 22 de marzo

Torneo Aguila II-2019

1er periodo: 08 de julio – 06 de agosto

Periodo adicional: 09 de septiembre – 13 de septiembre

Con relación a la Liga Femenina 2019 se jugará en el segundo semestre del próximo año y se trabajará en el primer periodo de manera mancomunada entre la comisión de fútbol femenino de la DIMAYOR y la Conmebol, para el diseño del campeonato y consecución de patrocinios.

Siguiendo con el orden del día se aprobó la implementación del modelo de Fair Play Financiero, que tiene los siguientes objetivos y cuenta con diferentes fases:

OBJETIVOS:

– Reducción de la deuda y mejoramiento de la solvencia económica.

– Alcanzar el punto de equilibrio entre ingresos y gastos.

– Control de los presupuestos ejecutados y proyectados.

Fase I: Etapa de diagnóstico

Fase II: Etapa de socialización

Fase III: Etapa de implementación

La próxima asamblea de clubes afiliados a la DIMAYOR será en el mes de febrero de 2019, donde se estudiará la propuesta de reforma estatutaria.