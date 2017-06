Atlético Venezuela presenta al DT español Pallarés, que piensa en octogonal

Caracas, 9 jun (EFE).- El Atlético Venezuela presentó hoy al director técnico español Alex Pallarés, quien firmó contrato con el club capitalino hasta 2018 y tiene el "objetivo claro" de guiarlo al octogonal final del venidero Torneo Clausura.

"Tenemos el objetivo claro de estar en ese octogonal final y vamos a trabajar para estar ahí. A partir de ahí ya hablamos de unos 'playoffs' con eliminatorias, y cualquier cosa puede pasar", dijo Pallarés a Efe tras su presentación.

El entrenador catalán ya dirigió al Atlético Venezuela durante 30 choques en 2016 antes de tomar un semestre sabático que le llevó de nuevo a España.

De estos 30 compromisos ganó 16 y empató 9 llevando al equipo hasta las semifinales del Torneo Clausura, donde cayó con global 3-2 ante el Deportivo Táchira, a la postre el campeón.

Esta actuación le permitió al equipo ganarse un boleto a la Copa Sudamericana 2017, competición en la que fue eliminado por el chileno Palestino en la primera fase.

Pallarés reconoció que su regreso al banquillo del Atlético Venezuela podría generar expectativa, pero rebajó la "ilusión" de la afición al asegurar que primero se debe pensar en clasificar al octogonal.

"Yo sé que hay mucha ilusión o estar otra vez en instancias internacionales, pero pongamos los pies en el suelo, pensemos en estar en ese octogonal final, y si luego Dios nos da más estaremos agradecidos", añadió.

Indicó que no piensa en hacer "una revolución" en la plantilla, pese a que adelantó que se realizarán algunos fichajes.

Fuentes del Atlético Venezuela dijeron a Efe que el club fichará a solo 3 extranjeros para hacer frente al Clausura, pese a que las reglas del torneo doméstico permiten incluir 4 en la nómina.

De los actuales jugadores foráneos del equipo solo el volante de marca colombiano Francisco Rodríguez se mantendrá en la disciplina Nacional.

En tanto, el atacante argentino Emiliano Ariel López ya abandonó el Atlético Venezuela y regresó al Comunicaciones de Guatemala, anunció este club el jueves en un comunicado.

"Es cierto que hay salidas y esas salidas se suplirán con entradas en esas mismas posiciones para intentar armar un equipo que sea lo más competitivo posible", dijo Pallarés al respecto sin ofrecer los nombres de las posibles altas.

El catalán dijo también que no teme regresar a Venezuela, un país sacudido por una ola de protestas que se salda con al menos 67 muertos, según cifras oficiales, porque lleva "una vida muy tranquila" y se dedica "prácticamente todo el día a trabajar".

"Uno regresa porque mi profesión es ser entrenador de fútbol y Atlético Venezuela me ofreció poder volver y para mí es una buena opción, es importante, me gusta el fútbol sudamericano, el fútbol venezolano, y creo que tuvimos una buena experiencia trabajando juntos ¿Por qué no repetirla?", dijo. EFE

