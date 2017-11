Augusto apuesta por "recuperar la contundencia"

Madrid, 2 nov (EFE).- El centrocampista argentino del Atlético de Madrid Augusto Fernández aseguró que el Atlético tiene que "recuperar la contundencia" en un vídeo sobre sus impresiones de cara al próximo partido de LaLiga Santander contra el Deportivo de La Coruña.

"Las claves tanto en Riazor como cualquier partido son difíciles de prever porque el fútbol es muy dinámico, pero si logramos contundencia en todas las líneas, con y sin la pelota, es donde vamos a tener más posibilidades. Recuperar esa contundencia, esa fortaleza de equipo para poner las cosa difíciles para el rival y sentirnos agusto con nosotros mismos", declaró Augusto.

Preguntado por las claves para el partido, en un vídeo que recoge cuestiones elaboradas por los aficionados y enviadas a través de las redes sociales, el centrocampista argentino insistió en que el Atlético tiene que ser "contundente", "compacto" y "dinámico", así como estar "seguro en el objetivo" para sentirse "fuertes".

"Este equipo de eso sabe, independientemente de los momentos, que va a haber mejores y peores durante una temporada tan larga, el equipo sabe de esa contundencia y es lo que vamos a buscar", añadió.

Augusto, no obstante, aseguró que afrontan el próximo partido "con ilusión, ganas y entusiasmo", que es "la base" por la que afrontan cada día.

A nivel personal, agradeció el apoyo de sus compañeros durante el año largo de lesión que acaba de dejar atrás con su regreso a los campos esta temporada, tras la lesión de rodilla que le dejó fuera de combate durante una temporada entera y los problemas musculares del inicio de esta campaña.

"Fue largo el periodo por la lesión, desde la pretemporada estoy a disposición del entrenador y mis compañeros. Y siento mucha gratitud porque en los momentos en los que se me hacía difícil el día a día ahí estaban mis compañeros", dijo.

"No me siento víctima de lo que me paso, soy consciente de que son gajes del oficio, cosas que pueden pasar, pero de la manera en que vivo el fútbol y lo siento, fue algo duro, pero estoy de vuelta y feliz", finalizó en este vídeo, patrocinado por la casa de cervezas Mahou. EFE

1011340