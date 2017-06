Autor de libro sobre Sampaoli: "Es marxista pero no de Karl, sino de Groucho" El periodista José María López Guerra, autor del libro "El amateurismo y yo" (Red Love Ediciones), ha definido al actual seleccionador argentino de fútbol, Jorge Sampaoli, como una persona "marxista pero no de Karl, sino de Groucho", ya que "si no gustan sus principios, siempre tiene otros".