Ayestarán: "Los milagros no existen, la única receta es trabajo" El entrenador de la UD Las Palmas, Pako Ayestarán, ha dicho tras la derrota de este lunes ante el Deportivo de La Coruña en el Estadio de Gran Canaria (1-3) que "los milagros no existen" y que la única receta para salir de la actual crisis de juego y resultados es "trabajo, no hay otra".