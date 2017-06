Barcelona asegura que los jugadores que ficharán "serán importantes"

El secretario técnico del Barcelona, Robert Fernández, ha asegurado que los jugadores que el club azulgrana fichará en el mercado de verano "serán importantes".



En una entrevista publicada en la Revista Barça, el secretario técnico del primer equipo de fútbol reconoce que hay "muchos jugadores" que no quieren fichar por el club azulgrana "porque saben que jugarán poco".



"Por supuesto que la plantilla se reforzará con jugadores para las posiciones que necesitamos y serán jugadores importantes", ha subrayado Robert, quien se ha mostrado convencido de que los jugadores que llegaron el curso pasado darán "un paso muy importante en sus carreras" con vistas a la temporada 2017-18.



Preguntado por la coordinación con el nuevo entrenador Ernesto Valverde en la confección de la plantilla, ha considerado que "es lógico" que el preparador extremeño "necesite un tiempo", si bien ha puntualizado que la secretaría técnica tiene "muchísima información y hay un trabajo muy importante detrás".



"La principal dificultad en el momento de fichar es la grandeza de nuestro club, ya que muchos jugadores no vienen porque saben que jugarán poco. Intentamos hacer el trabajo de la mejor manera, pero a veces no acompaña", ha recordado.



Además de la estrategia en los fichajes, Fernández ha ahondado en la figura del nuevo inquilino en el banquillo del Camp Nou, de quien ha destacado su "sencillez, sentido común y conocimientos".



"Cuando viene un entrenador nuevo necesita tiempo, un tiempo que estoy seguro de que el público le dará. Necesita resultados, está claro, pero tendremos que valorar también el trabajo que hay detrás pase lo que pase después, independientemente de los resultados. Estoy muy ilusionado, muy tranquilo, estoy seguro de que es una buena elección", ha añadido.



En este sentido, ha enfatizado que tiene "muchas capacidades para poder revertir situaciones que en un momento dado son malas", algo que se produce en un club como el Barcelona.



"Valverde es una persona que sabrá manejar estas situaciones con la tranquilidad que él transmite, y, por supuesto, con su carácter, que lógicamente también sacará en su momento", ha explicado el secretario técnico azulgrana, quien ha destacado que el técnico es "una persona muy leal, muy cercana, muy de club y tranquila.



Por último, Robert ha elogiado la figura de Luis Enrique Martínez, así como todo su cuerpo técnico, a los que ha deseado mucha suerte con vistas al futuro.



"Ahora comienza una nueva etapa, pero quiero resaltar la figura de Luis (Enrique), de Juan Carlos (Unzué), de Robert (Moreno), de (Rafel) Pol, de Joaquín (Valdés)..., que decidieron marcharse, y les quiero desear lo mejor porque durante estos tres años han hecho un trabajo fantástico en el club y nos traen un buen recuerdo", ha zanjado.