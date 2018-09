Barcelona le ganó al PSV Eindhoven en inicio de la Liga de Campeones

El club español Barcelona le ganó 4 a 0 al holandés PSV Eindhoven en su debut en la Liga de Campeones de la UEFA de la temporada 2018 - 2019. El partido se disputó en el estadio Camp Nou.

El primer gol del partido lo marcó el argentino Lionel Messi mediante un tiro libre cobrado con dirección al lado izquierdo del arco del conjunto holandés a los 31 minutos.

El encuentro finalizó en su primera parte con marcador de 1 a 0 a favor del Barcelona que mantuvo el control del partido y logró anotar tres goles más en los 45 minutos finales.

El segundo gol del partido lo marcó el francés Ousmane Dembelé a los 74 minutos del encuentro con un disparo desde afuera del área del PSV Eindhoven, luego de una asistencia del croata Ivan Rakitic.

Messi, tres minutos después del gol de Dembelé, marcó el tercer tanto para el Barcelona al aprovechar la segunda asistencia de Rakitic durante el encuentro y con un disparo con su pierna izquierda al palo derecho del arco del conjunto holandés.

El último gol del encuentro lo marcó también Messi después de ser habilitado con un solo toque por el uruguayo Luis Suárez que había recibido un balón de Rakitic a los 87 minutos. El argentino definió con su pierna derecha al palo derecho de la portería.

El Barcelona tuvo mayor dominio del juego con una posesión del balón del 68% y 21 remates al arco de su rival. El conjunto holandés disparó en 13 oportunidades a la portería de su adversario, según las estadísticas oficiales del encuentro.

Durante la primera jornada de la Liga de Campeones de la UEFA, el Inter de Italia se impuso 2 a 1 al Tottenham de Inglaterra.

La apertura del torneo europeo también tiene programados los partidos Schalke 04 vs Oporto, Galatasaray vs Lokomotiv Moscú, Estrella Roja vs Napoli, Liverpool vs París Saint Germain, Mónaco vs Atlético de Madrid, y Brujas vs Borussia Dortmund.