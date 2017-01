Barreda: "Ganar un Dakar no es fácil, hasta que no lo consiga no voy a parar" El motociclista español Joan Barreda (Honda), que se impuso en cuatro etapas de este Dakar y fue quinto a 43:08 minutos del campeón Sam Sunderland (KTM), dijo este sábado que ganar la carrera "no es fácil" y que no va a parar hasta conseguirlo, "Hemos dado el máximo. Hemos hecho un buen trabajo durante el año y lo he podido mostrar. Realmente el año pasado hicimos unos cambios para programar bien el Dakar y llegar más fuertes que nunca y han funcionado. He tenido una moto magnífica, todas la