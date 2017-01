Bartomeu: Clubes no debemos entrar debate político pero sí transmitir valores El presidente del Fútbol Club Barcelona, Josep María Bartomeu, dijo hoy en la presentación de la campaña contra la discriminación en el fútbol 'Sin respeto no hay juego' que los clubes de fútbol no deben "entrar en el debate político", pero sí pueden "transmitir valores" a la sociedad.