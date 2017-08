Bautista: "He aguantado bien la tensión"

Nueva York, 30 ago (EFE).- El tenista español Roberto Bautista pasó hoy a segunda ronda en el Abierto de Estados Unidos con una victoria frente al italiano Andreas Seppi y admitió haber llegado con confianza y cansancio tras su triunfo en Winston-Salem.

En declaraciones a periodistas tras ganar a Seppi por 6-2, 4-6, 6-2 y 7-6 (1), Bautista apuntó que la cancelación de su partido de ayer por la lluvia le "vino bien para descansar" de Winston-Salem aunque el "día sí, día no" del Grand Slam "trastoca un poco".

"Puede ser que llegase un poco más cansado, con más partidos de lo normal; a mí, estar fuera de casa me cuesta un poco, y tirarme dos semanas entrenando se me hace muy pesado", dijo.

No obstante, aseguró haberse "sentido bien" hasta el final del encuentro con el italiano, de quien esperaba un juego "duro". "He aguantado bien la tensión y los nervios y he podido jugar un buen tie-break", consideró.

La intención del tenista era "jugar a un ritmo alto" contra un "Seppi bastante sólido, difícil de superar", y evitar llevar un ritmo del 60 ó 70 % porque, según opinó, en él, su oponente "falla poco". "Por el momento lo he conseguido", subrayó.

Bautista, undécimo favorito, se enfrentará en segunda ronda con el alemán Dustin Brown y, a pesar del cansancio, aseveró que prefiere "llevar más partidos que menos" en el último torneo de la temporada.

Asimismo, el español mira de reojo a la copa de maestros de Londres, donde piensa que "hay alguna opción" si se producen varias bajas, pero prefiere "fijarse en el día a día". "Si sigo jugando bien y en este nivel de tenis voy a poder ir", opinó. EFE