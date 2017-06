Beitia: "Hay que resetear el cuerpo"

Madrid, 16 jun (EFE).- La española Ruth Beitia, campeona olímpica de salto de altura, aprovechará el parón en las competiciones que se ha concedido para "resetear el cuerpo" y recuperarse por completo de "un año de locura".

Beitia achaca sus recientes problemas físicos a un pequeño derrame en el psoas, "un músculo muy potente que proporciona estabilidad a todo el cuerpo". Las molestias acarrearon dos marcas (1,80 en Roma y 1,85 en Helgelo) que, por lo bajas, hacía varios años que no conocía.

"Ha sido un año de locura y hay que parar a tiempo. La pista cubierta empezó muy bien, con 1,98, y al aire libre también salté 1,92 fácil, pero en Roma tuve muchas molestias. Después de Hengelo (Holanda) lo consulté con Ramón (Torralbo, su entrenador) y decidimos parar para recuperarme al cien por cien", declaró a EFE la saltadora.

Beitia explica que su cuerpo ha empezado a "trampear" y a manifestar problemas "en la rodilla, en la cadera y en el hombro".

"Hemos dejado de competir, no de entrenar, por supuesto. La cuestión es poder trabajar con un poco de sosiego, sin el agobio de estar siempre haciendo la maleta y el ajetreo de los viajes. Tengo que dedicar más tiempo a mí misma, que hace tiempo que no me encuentro", reconoció.

Beitia se perderá, como mínimo, la reunión de la Diamond League de Estocolmo (el domingo próximo) y el campeonato de Europa de selecciones, el fin de semana siguiente en Lille (Francia).

"Me encanta competir, y a mi edad todavía más, pero el hombro no me deja hacer algunos de los ejercicios en los entrenamientos y no estoy para hacer buenas marcas. Espero que en unas semanas pueda recuperar el equilibrio entre cuerpo y mente para poder ir al Mundial de Londres con garantías", señaló.

"Pero nada de depresiones ni de problemas anímicos", advirtió. "Estoy fuerte en ese sentido. Me pierdo Estocolmo y la Copa de Europa, pero también es bueno dar oportunidades a otras atletas como mi gran amiga Saleta Fernández. Estoy con muchas ganas de ir a un Mundial con 38 años, Dios quiera que sea en las mejores condiciones físicas, una vez que hayamos reseteado el cuerpo".

Beitia anunció el martes pasado, mediante un tuit, que hacía un parón temporal en su preparación a causa de sus molestias físicas.La campeona olímpica ha recibido abundantes muestras de apoyo, y entre ellas la del presidente de la Federación Española, Raúl Chapado.

"Todo nuestro ánimo y apoyo a nuestra querida Ruth Beitia, pronto estarás otra vez sonriendo en una pista y deslumbrándonos con tu talento otra vez", ha escrito el presidente en redes sociales. EFE