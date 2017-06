Belmonte: "Sigo siendo la misma de siempre, aunque ahora tengo más confianza"

Barcelona, 12 jun (EFE).- La campeona olímpica de los 200 metros mariposa Mireia Belmonte ha manifestado este lunes que "sigo siendo la misma de siempre, aunque ahora tengo más confianza" cuando se le ha preguntado si a sus casi 27 años ha llegado a su momento de madurez deportiva tras conseguir en Río de Janeiro su primer oro olímpico.

"Ahora sé que lo puedo hacer bien en el momento importante del año que es cuando llegan las grandes competiciones", ha dicho la nadadora española tras su entrenamiento en la piscina del CN Sant Andreu donde mañana y el miércoles participara en el Trofeo Ciudad de Barcelona.

Belmonte ha dicho que a diferencia de otras épocas, en la natación actual "no hay que mirar la edad de los nadadores" cuando se le ha preguntado por el hecho que nunca una nadadora mayor de 26 años ha ganado los 200 mariposa en unos Mundiales. Ha puesto el ejemplo de la estadounidense Dara Torres que con 33 años fue campeona olímpica en Sidney 2000.

La nadadora de Badalona está inscrita en ocho pruebas y en dos días nadará una "maratón" con quince carreras. Reconoce la nadadora que aunque se encuentra "bien y confiada" por la preparación que está haciendo, en Barcelona aún no se verá su mejor versión.

"Los resultados no llegarán aún en Barcelona porque físicamente no estoy perfecta pero lo harán cuando toque", refiriéndose a los Mundiales de Natación que comenzarán el próximo 23 de julio en Budapest (Hungría).

En la capital húngara, Mireia Belmonte competirá en seis pruebas (200 mariposa, 200 y 400 estilos, y 400, 800 y 1500 libres) con el objetivo de colgarse por primera vez una medalla de oro en unos Campeonatos del Mundo. "El objetivo es nadar todas las finales y conseguir una medalla de oro", ha dicho la nadadora.

"Voy por el buen camino y puedo mejorar muchísimas cosas en pruebas en las que en Río de Janeiro me quedé cerca de las medallas", ha comentado la nadadora, que el próximo lunes volverá a Sierra Nevada para realizar una concentración en altura hasta el 16 de julio.

A pesar de reconocer que un año postolímpico es "difícil" para los deportistas, Mireia Belmonte afirma que ella se lo ha tomado "como una continuación del trabajo realizado en 2016 en el que he intentado mantener la motivación de Río de Janeiro. Para mí es un año igual de importante que el anterior".

En Barcelona se enfrentará a una de sus grandes rivales en las pruebas combinadas, la húngara Katinka Hosszú, doble campeona olímpica en 200 y 400 estilos, en la que será una de las atracciones de la competición.

"Competir con Hosszú es interesante porque es una nadadora que está en forma todo el año y siempre aprendo algo de ella", ha dicho Belmonte, que este fin de semana ha visto como la japonesa de 17 años Suzuka Hasegawa conseguía la mejor marca del año en los 200 mariposa con un tiempo de 2.06.70 y se postulaba como una de sus rivales en Budapest.

"Las japonesas son especialistas en estilos y mariposa y Hasegawa será una rival más a tener en cuenta. No seré la única favorita en los Mundiales y eso es algo que me motiva. Siempre aparece alguna nadadora que no conoces y que puede hacerte cambiar el plan de carrera", ha concluido Belmonte. EFE.

1010622