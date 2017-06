Bentancur, Barrios, Fabra y Sebastián Pérez, la armada extranjera del campeón

Sebastián Meresman

Buenos Aires, 20 jun (EFE).- El uruguayo Rodrigo Bentancur y los colombianos Wilmar Barrios, Frank Fabra y Sebastián Pérez fueron los extranjeros que se consagraron campeones este martes de la Liga argentina con Boca Juniors.

Bentancur, Barrios y Fabra tuvieron un papel preponderante en la obtención del campeonato.

Pérez, en cambio, desaprovechó las oportunidades que le dio el entrenador, Guillermo Barros Schelotto, tuvo un rol secundario y sufrió la rotura del ligamento cruzado de la rodilla izquierda en abril.

El uruguayo fue uno de los futbolistas predilectos del técnico por su capacidad para jugar en distintas zonas del mediocampo.

Fue titular en 20 partidos (de 28 disputados), ingresó desde el banquillo en otros dos, y solo fue sustituido una vez.

El juvenil de 19 años, que una vez concluida la temporada se sumará al Juventus, ganó su tercer título en el club tras la obtención de la Liga y la Copa argentina de 2015.

Barrios, en cambio, comenzó la temporada como suplente y explotó en los últimos partidos.

Primero suplantó al capitán Fernando Gago, que estuvo de baja varios partidos por lesión, y luego al propio Bentancur, que viajó a Corea del Sur para jugar el Mundial sub'20.

El colombiano se ganó rápidamente el cariño de los hinchas, que lo compararon con su compatriota Mauricio 'Chicho' Serna, que brilló en el equipo 'Xeneize' de 1998 a 2002.

"Chicho siempre me escribe cosas que él ve después de cada partido. Tuve muchas charlas con él. Lo que siempre me dice es que tenga tranquilidad, que trabaje para mejorar y que cuando me toque jugar, demuestre", reveló Barrios.

El centrocampista de 23 años disputó 17 partidos, nueve de ellos como titular y ocho ingresando desde el banquillo.

Fue uno de los jugadores más aclamados por los hinchas, que inundaron de quejas las redes sociales cuando Barros Schelotto decidió que Barrios vaya al banquillo en el superclásico ante el River Plate, que se impuso por 1-3.

En 27 de mayo le suplicó a Ángel Romero Gamarra, centrocampista de Huracán, que errara un penalti para que Boca Juniors ganara el partido.

"Me decía que lo errara, que lo tirara afuera, que no nos estábamos jugando mucho", reveló Romero Gamarra días después.

Otro colombiano responsable de que Boca Juniors se proclamara campeón fue Fabra.

El lateral izquierdo jugó 20 partidos como titular e ingresó en otros dos desde el banquillo

Alternó la titularidad con Jonathan Silva, presenté en 11 encuentros.

El colombiano tuvo una destacada labor no solo en defensa sino también en la ofensiva: dio tres asistencias e incluso convirtió un gol en esta Liga.

El 7 de mayo sufrió insultos racistas por parte de los hinchas rivales durante un partido ante Estudiantes de La Plata.

"Me sentí un poco mal por lo que pasó. Ya me pasó en otras oportunidades pero trato de no prestarle tanta atención. Yo no me siento más ni menos que nadie por mi color, Me enorgullece y le doy gracias a mi mamá y a Dios por haberme mandado así", dijo días después.

El otro colombiano del equipo, Pérez, llegó tras triunfar en el Atlético Nacional, donde ganó diez títulos y fue figura.

Sin embargo, en Boca Juniors solo jugó doce partidos: cuatro como titular y ocho ingresando desde el banquillo.

Lo curioso es que Pérez está invicto con la camiseta 'azul y oro' ya que, de esos doce partidos, el 'Xeneize' ganó nueve y empató tres.

En 2017 solo sumó 77 minutos, divididos en tres partidos, y sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda a comienzos de abril.

La obtención del torneo también le asegura a Boca Juniors un lugar en la próxima Copa Libertadores y, aunque Bentancur emigrará al Juventus, Barrios, Fabra y Pérez serán seguramente parte del equipo que buscará ganar el campeonato más importante del continente por séptima vez en su historia. EFE.