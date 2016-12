Berizzo asegura que su renovación no está condicionado por la posible venta

Vigo, 21 dic (EFE).- El argentino Eduardo "Toto" Berizzo, que finaliza contrato con el Celta de Vigo al finalizar la presente temporada, aseguró este miércoles que su renovación no dependerá de la posible venta del club, después de que el presidente y máximo accionista Carlos Mouriño, anunciase este martes una oferta "en firme" por su paquete accionarial, que ronda el 60 por ciento.

"El futuro dependerá de la evaluación que hagamos con la conducción actual, de mi realidad, del desarrollo del equipo y por supuesto de la mía propia, de evaluar lo que pasó y lo que puede venir. Pero ese tema queda para más adelante", comentó el técnico celeste, quien afirmó que la inestabilidad institucional no está afectando al rendimiento del equipo.

"A nivel futbolístico estamos conviviendo con ese tema durante mucho tiempo y al equipo no le afectó ni le distrajo. Es una cuestión ajena a lo estrictamente futbolístico, tiene que ver con la conducción del club. Nuestro presidente y nuestro consejo escogerán la mejor opción siempre pensando en el club", señaló.

Berizzo también mostró su apoyo a Mouriño en su proyecto de futuro para el Celta, que pasa por adquirir en propiedad Balaídos, construir un estadio nuevo, ya sea en Vigo o en los alrededores, o una ciudad deportiva.

"Yo quiero lo mismo que todo aficionado, que el Celta se quede en Vigo para siempre. Ése es el principal temor de cualquier aficionado, entre los que me incluyo. Porque yo soy aficionado, abonado, celtista, entrenador, ex jugador? Por todos los lugares de relación sentimental he pasado", concluyó. EFE

