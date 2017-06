Boca Juniors ganará la Liga este martes si Banfield no vence a San Lorenzo

Buenos Aires, 19 jun (EFE).- Boca Juniors, líder de la Liga argentina con 59 puntos, se proclamará campeón este martes si Banfield, escolta con 54, no le gana a San Lorenzo en la vigésimo novena y penúltima jornada del torneo.

Un triunfo del 'Taladro', el único equipo que puede arrebatarle el título al 'Xeneize', obligará a Boca Juniors a vencer a Olimpo para obtener la Liga.

Si eso no ocurre, el campeón se definirá este fin de semana en la última jornada.

Banfield abrirá la vigésimo novena jornada este martes cuando visite a San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro.

El 'Taladro' tuvo un torneo que superó las expectativas propias y ajenas gracias a la solidez defensiva y el orden táctico impuesto por el entrenador, Julio Falcioni, y al gran momento que atraviesan el creativo Brian Sarmiento y el delantero Darío Cvitanich.

Sin embargo, San Lorenzo, séptimo con 49 puntos, será un hueso duro de roer porque necesita sumar los tres puntos para ingresar a zona de clasificación para la próxima Copa Libertadores.

Bocas Juniors (59 puntos), Banfield (54), River Plate (52), Estudiantes de La Plata (50) y Newell's Old Boys (49) ocupan por el momento esas plazas.

Boca Juniors llega al partido ante Olimpo con la confianza por las nubes tras golear por 0-4 a Aldosivi este sábado.

Además, la imparable racha goleadora del máximo artillero del campeonato, Darío Benedetto, que lleva 18 dianas, envalentona aún más al 'Xeneize'.

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto se consagrarán campeones si le ganan a Olimpo, independientemente del resultado del partido entre Banfield y San Lorenzo.

El entrenador alineará a su equipo ideal para ir en busca del título porque ninguno de los habituales titulares está lesionado o suspendido.

Su rival, Olimpo está en zona de descenso a la segunda división a falta de dos jornadas para el final de la Liga y necesita sumar puntos para mantenerse en la máxima categoría.

River Plate, que con la derrota sufrida ante Racing Club por 2-3 en el Monumental este domingo se despidió de la lucha por el campeonato, recibirá el miércoles a Aldosivi en busca de un triunfo que le permita asegurar su clasificación para la Libertadores.

La floja imagen mostrada ante 'la Academia' no doblegó la confianza de Marcelo Gallardo en sus dirigidos ya que piensa alinear a los mismos once para jugar ante 'el Tiburón', que lucha por no descender.

Estudiantes, también con la clasificación para la Liberadores como meta, visitará el jueves a Godoy Cruz, que sueña con ingresar a la próxima Copa Sudamericana.

Ese mismo día Newell's Old Boys visitará a Belgrano e Independiente, sexto con 49 puntos, a Unión.

Racing Club, que es octavo también con 49 unidades, recibirá a Colón, que tiene 48, el miércoles.

- Cronograma de la vigesimonovena jornada (20 al 22 de junio):

Martes 20: San Lorenzo-Banfield, Gimnasia-San Martín de San Juan y Rosario Central-Talleres.

Miércoles 21: Quilmes-Arsenal, Temperley-Defensa y Justicia, Racing Club-Colón, Olimpo-Boca Juniors y River Plate-Aldosivi.

Jueves 22: Belgrano-Newell's Old Boys, Lanús-Huracán, Sarmiento-Patronato de Paraná, Godoy Cruz-Estudiantes, Tigre-Atlético Rafaela, Atlético Tucumán-Vélez Sarsfield y Unión-Independiente.

- Clasificación PJ G E P GF GC PTS

.1. Boca Juniors 28 17 8 3 58 22 59

.2. Banfield 28 17 3 8 41 31 54

.3. River Plate 28 15 7 6 50 28 52

.4. Estudiantes La Plata 28 14 8 6 43 26 50

.5. Newell's Old Boys 28 14 7 7 39 26 49

.6. Independiente 28 13 10 5 35 22 49

.7. Racing Club 28 15 4 9 47 39 49

.8. San Lorenzo 28 15 4 9 44 34 49

.9. Colón 28 14 6 8 32 24 48

10. Lanús 28 13 7 8 33 24 46

11. Defensa y Justicia 28 12 7 9 27 21 43

12. Rosario Central 28 11 9 8 36 27 42

13. Talleres 28 11 7 10 31 26 40

14. Gimnasia La Plata 28 11 7 10 24 23 40

15. Godoy Cruz 28 12 4 12 32 32 40

16. Atlético Rafaela 28 10 7 11 29 26 37

17. Temperley 28 10 6 12 28 35 36

18. Vélez Sársfield 28 10 5 13 30 39 35

19. Olimpo 28 8 10 10 32 30 34

20. Unión 28 8 8 12 24 34 32

21. San Martín San Juan 28 7 11 10 26 37 32

22. Atlético Tucumán 28 8 7 13 32 38 31

23. Patronato de Paraná 28 7 9 12 26 38 30

24. Huracán 28 6 10 12 23 28 28

25. Tigre 28 7 7 14 31 41 28

26. Sarmiento de Junín 28 6 7 15 27 46 25

27. Aldosivi 28 5 10 13 15 36 25

28. Quilmes 28 6 6 16 16 40 24

29. Arsenal 28 6 5 17 23 47 23

30. Belgrano 28 4 10 14 19 33 22. EFE.

sam/rgm/mlm.