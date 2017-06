Brasil pone en juego el título del Panamericano en Argentina ante las locales

Buenos Aires, 17 jun (EFE).- El seleccionado brasileño femenino de balonmano pondrá en juego su corona en el Panamericano que se disputará en Argentina del 18 al 25 de junio y que tiene a las locales como máximas candidatas a disputarle el título a las vigentes campeones.

El gimnasio del club Sociedad Alemana de Gimnasia de Villa Ballester, situado en la provincia de Buenos Aires, será sede del torneo en el que diez selecciones, divididas en dos grupos, competirán por las tres últimas plazas pendientes del Mundial que se jugará en Alemania en diciembre.

El certamen iba a disputarse en Canadá, pero en marzo pasado la Federación declinó y Argentina se ofreció para ser anfitriona.

Brasil, ganador de las últimas tres ediciones, Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay y Colombia representarán a Sudamérica, Guatemala a Centroamérica y Estados Unidos, Puerto Rico y República Dominicana a Norteamérica y el Caribe.

El Grupo A lo integran Brasil, Puerto Rico, Paraguay, Estados Unidos y Colombia, mientras que el B está compuesto por Argentina, Uruguay, Chile, Guatemala y República Dominicana.

El seleccionador de Brasil, Sérgio Graciano, dijo que el equipo será "bien aguerrido", con "características defensivas muy buenas" y una "rápida transición de defensa a ataque".

"Tenemos un selección trabajadora, estamos evolucionando e implementando novedades", explicó Graciano.

El seleccionador de Argentina, Eduardo Peruchena, dijo que "el objetivo primordial" de su equipo "es clasificar al Mundial" para "sostener el trabajo y el crecimiento del equipo".

"Lo que nos puede pasar en este Panamericano es que todavía no podamos mostrar todo lo bueno que tenemos para dar porque no llevamos ni un año de trabajo con esta nueva camada. Tenemos que tener paciencia para no desesperarnos", explicó el técnico de 'la Garra'.

La seleccionadora de Uruguay, Silvana Renom, admitió que "Argentina está un pasito arriba", pero aseguró que sus dirigidas "van por todo".

"Llegamos bien, estamos fuertes y con el auto a punto. Tuvimos la suerte de poder entrenar un montón", aseguró.

Las estadounidenses buscarán la clasificación con tres alemanas nacionalizadas en el equipo: Bryana Newbern, Sophie Fasold y Ashley Butler.

Las guatemaltecas, que en el Panamericano de Cuba 2015 no ganaron ni un partido, tienen como objetivo "superar el desempeño de ese torneo", según explicó la entrenadora, Silvia Rodríguez.

"Es un nivel bastante exigente por lo que buscamos mejorar el papel que tuvimos en el Panamericano anterior", señaló.

El Mundial, que se jugará del 1 al 17 de diciembre en Alemania, ya tiene a 21 de sus 24 equipos confirmados: Alemania, Noruega, Angola, Camerún, Túnez, Holanda, Francia, Dinamarca, Corea del Sur, Japón, China, Suecia, Rumania, Hungría, Serbia, España, Eslovenia, Montenegro, República Checa y Rusia.

- Cronograma de partidos:

18.06: Paraguay-Colombia, Brasil-Estados Unidos, Chile-República Dominicana y Argentina-Guatemala.

19.06: Estados Unidos-Puerto Rico, Colombia-Brasil, Guatemala-Uruguay y República Dominicana-Argentina.

20.06: Colombia-Puerto Rico, Paraguay-Brasil, Uruguay-República Dominicana y Chile-Argentina.

21.06: Estados Unidos-Colombia, Paraguay-Puerto Rico, República Dominicana-Guatemala y Uruguay-Chile.

22.06: Paraguay-Estados Unidos, Brasil-Puerto Rico, Chile-Guatemala y Argentina-Uruguay.

24.06: Semifinales

25.06: Final y partido por el tercer puesto.

- Palmarés:

AÑO SEDE CAMPEÓN SUBCAMPEÓN TERCERO

1986 Brasil EE.UU. Canadá Brasil

l989 EE.UU. Canadá EE.UU. Brasil

1991 Brasil EE.UU Canadá Brasil

1997 Argentina Brasil Canadá Uruguay

1999 Brasil Brasil Cuba Argentina

2000 Brasil Brasil Uruguay Groenlandia

2003 Brasil Brasil Argentina Uruguay

2005 Brasil Brasil Argentina Uruguay

2007 Rep.Dom. Brasil Argentina Rep.Dom.

2009 Chile Argentina Brasil Chile

2011 Brasil Brasil Argentina Cuba

2013 Rep.Dom. Brasil Argentina Rep.Dom.

2015 Cuba Brasil Cuba Argentina

