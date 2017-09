Campbell regresa al Betis: "Siempre quise volver"

Sevilla, 31 ago (EFE).- El Real Betis y el Arsenal FC han llegado a un acuerdo para la cesión durante una temporada del jugador costarricense Joel Campbell, que regresa al equipo en que militó en la campaña 2012-2013, informó hoy el club andaluz en su página web.

El extremo, que contribuyó al regreso del conjunto bético a Liga Europa, jugó en su primera etapa en España 28 partidos de liga y cinco de Copa del Rey y anotó dos goles.

Tras anunciarse su fichaje, el costarricense mostró su satisfacción a los medios del club por su regreso y reconoció que "siempre" quiso volver.

"Me siento muy agradecido con Dios, primero, por tenerme aquí. Me siento muy feliz, orgulloso, con mucha ilusión de esta nueva etapa. Siempre quise volver porque cuando me fui me llevé una bonita imagen de todos los béticos del paso que tuve en 2012. Ahora estoy muy contento de regresar", explicó.

Prometió que pondrá "todo" su talento "a disposición del equipo" y dijo que tratará de ser un jugador "explosivo, desequilibrante y peligroso".

Más que eso, es aportar trabajo, humildad, sacrificio en el equipo. Espero que todo vaya bien", continuó Campbell, para quien el Betis ha cambiado "bastante" y ahora cuenta con un estadio que está "espectacular", lo que le genera "aún más ilusión de la que tenía" y le hace estar "ansioso" por estar en el campo junto a sus nuevos compañeros.

Campbell, contratado muy joven por el Arsenal procedente del Puntarenas de su país, también ha jugado cedido en equipos como el Lorient francés, Olympiacos griego, Villarreal y la pasada campaña en el Sporting de Lisboa. EFE