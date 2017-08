Canet dijo no pensar en "ganar así", pero sí que lucharía por la victoria

Silverstone (Inglaterra), 27 ago (EFE).- El español Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda) vencedor del Gran Premio de Inglaterra de Moto3 dijo que no se imaginaba "que iba a ganar así", pero sí que lucharía "por la victoria en las últimas vueltas".

"Desde la salida sabía que iba a coger al grupo delantero, que no iba a jugar con ellos, pero sí que tenía muy buen ritmo y que podía estar luchando con ellos", reconoció Canet, quien salió desde una retrasada decimoséptima posición en la formación de salida.

Canet explicó su estrategia en las vueltas finales y afirmó que quería "intentar que Jorge tirase", para ver si podían "romper el grupo". "Pero no ha sido posible, he adelantado a Jorge y he visto que iba primero entrando en la última vuelta y me he dicho 'vale, que ahora me adelanten en la recta un par de pilotos'".

"Y así ha sido, he cortado un poco de acelerador en la recta y me han adelantado y ya lo tenía colocado para en la última recta poder meterme en la lucha en la victoria, pero finalmente han sacado bandera roja que me ha beneficiado a mí. Espero que Juanfran Guevara se recupere pronto porque a ninguno nos gusta que pasen estas cosas", manifestó el piloto de Estrella Galicia 0'0.

En lo que se refiere al campeonato, Arón Canet asegura que "Mir está muy lejos y todavía no me veo capacitado como para pensar en el campeonato del mundo pero ya dije que este año era un año de aprendizaje, de aprender a intentar ser campeón del mundo, y de momento lo estoy aprendiendo muy bien", afirmó.

"Estoy aprendiendo qué errores no cometer, qué errores he cometido, qué cosas se tienen que hacer para el año que viene, ir mejorando carrera a carrera y de momento soy un piloto consistente en el grupo delantero y he cumplido las expectativas, que en las próximas carreras son estar en el podio lo máximo posible", recalcó.

"Me viene bien que Mir piense con la calculadora a falta de seis carreras, me viene perfectamente pues yo no lo voy a hacer, yo voy a pensar en hacer mi trabajo, y lo que tenga que venir, vendrá", manifestó el vencedor de Moto3 en Silverstone. EFE