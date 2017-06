Canet: "Espero quitarme la espina del año pasado"

Redacción deportes, 20 jun (EFE).- El español Arón Canet (Estrella Galicia 0'0 Honda), tercero en la clasificación provisional del mundial de Moto3 asegura que llega al Gran Premio de Holanda que se disputa este fin de semana en Assen "con ganas de quitarme la espina del año pasado".

Canet se cayó durante la carrera de Moto3 de 2016, lo que le impidió puntuar, pero en esta ocasión llega tercero en el campeonato y decidido a "lograr un gran resultado en carrera".

"El Gran Premio de Holanda me gusta bastante porque en Assen suelo ser muy rápido y el año pasado, pese a no conocerlo, se me dio bien desde el primer momento y rodamos con muy buen ritmo porque es un circuito como el de Le Mans o el de Las Américas, al que mi estilo de pilotaje se adapta muy bien", explica Canet en la nota de prensa de su equipo.

"Habrá que trabajar intensamente en las frenadas para salir más rápido de las curvas porque son muy cerradas, rápidas y enlazadas; si pierdes décimas en una, lo vas arrastrando en las siguientes", comentó el piloto de Estrella Galicia 0'0. EFE