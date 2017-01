Carles Puyol: Sigo pensando que Messi es el mejor de la historia El ex jugador del Barça Carles Puyol dijo hoy, tras ser elegido Cristiano Ronaldo como mejor jugador de 2016 por los premios "The best" de la FIFA, que acepta el resultado, pero que sigue pensando que Lionel es el mejor futbolista de la historia.