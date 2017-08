Carreño: "Si hago las cosas bien tendré varias opciones"

Nueva York, 30 ago (EFE).- El tenista español Pablo Carreño dijo hoy tras pasar a la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos que el partido que le espera ante el francés Nicolas Mahut va a ser "difícil" pero confió en tener opciones si juega a su nivel.

"Va a ser un partido difícil, obviamente es una tercera ronda de un Grand Slam y no va a ser fácil, pero es asequible y si hago las cosas bien tendré varias opciones", dijo Carreño a los periodistas tras vencer en segunda ronda al británico Cameron Norrie.

El tenista español dijo sobre su próximo que en pistas rápidas es un jugador peligroso, y además "viene de jugar la previa y tiene la ventaja de venir muy rodado, pero también la desventaja de estar un poco más cansado".

Sobre su partido de hoy, que terminó con 6-2, 6-4 y 6-3 en el marcados, explicó que aunque volvió a bajar "un poquito" en el tercer set, como le ocurrió en primera ronda con "una pájara más larga", en esta ocasión se recuperó "más rápido".

"Creo que he jugado mejor que el primer día y ha sido otro partido que me ha venido muy bien para seguir cogiendo ritmo, así que estoy contento porque lo he sacado en tres sets otra vez", aseguró el tenista español.

Carreño, que se mostró tranquilo porque no ha vuelto a sentir las molestias en los abdominales, reconoció en todo caso que hay momentos en los que mantener la intensidad mental y física es un poco difícil.

"Después de la lesión y de la gira que llevo, no son grandes resultados pero son buenos, y a pesar de la derrota en primera ronda en Wiston Salem, aquí estos dos partidos me han venido muy bien y estoy muy contento", concluyó. EFE