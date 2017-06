Carvajal lamenta la "despedida gris" de Pepe

Madrid, 13 jun (EFE).- Dani Carvajal, defensa internacional del Real Madrid, lamentó la forma en la que acaba la etapa del portugués Pepe en el club blanco, con la que dijo ha sido una "despedida gris", tras diez años en el mismo.

Carvajal valoró el fin de la etapa de Pepe en el Real Madrid. "Son decisiones que toma cada jugador, las decisiones personales con el 'mister' y con el club", opinó en Movistar+.

"Pepe ha estado diez años, ha dado un rendimiento fantástico y se ha partido la cara por el club. Me quedo con la pena de que no haya tenido un partido en el que el Bernabéu le haya podido ovacionar y de que haya sido un poco gris su despedida después de tantos años", añadió.

Buen amigo de Álvaro Morata, Carvajal opinó sobre la decisión que tomará su compañero y la necesidad de sentirse importante en un equipo para llegar en buen estado al Mundial de Rusia.

"Me pongo en la piel de un jugador que no juega mucho y que quiere disfrutar del Mundial; y a lo mejor la opción de salir para poder estar en buena forma y en el nivel óptimo de rendimiento puede ser la mejor, o quizá no, uno nunca sabe pero puede ser lo mejor para él", manifestó. EFE