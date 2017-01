Champagne: "Me gusta el desafío del Leganés, es una forma de crecer"

Leganés (Madrid), 5 ene (EFE).- El portero argentino Nereo Champagne, que ha recalado en el Leganés en calidad de cedido hasta final de temporada por Olimpo, declaró este jueves que le gusta "el desafío" que supone jugar en el equipo madrileño, puesto que es "una forma de crecer" como profesional.

Champagne, nacido en la localidad de Salto, se formó en el conjunto de su ciudad hasta firmar por San Lorenzo, equipo desde el que fue convocado para el Mundial sub'20 de 2005 en los Países Bajos, en el que se proclamó campeón con la selección argentina.

En diciembre de 2007 debutó en la máxima categoría de la Liga argentina con San Lorenzo de Almagro, en el que permaneció hasta su cesión en 2010 a Ferro Carril Oeste.

Un año después regresó a San Lorenzo, hasta que en 2012 firmó por el Club Olimpo de Bahía Blanca, con el que disputó en cuatro años y medio 159 partidos.

"Desde la primera llamada que me hicieron tuve muchas ganas de venir. Me gustaba el desafío, me identifico con el club y es una forma de crecer, no conformarse y lo tomo así", dijo Champagne, que ya conoce a sus nuevos compañeros.

"Me he encontrado un grupo humano impresionante y estoy muy feliz de estar aquí. Ojalá escriba mi propia historia en Leganés, pero siempre para que el Leganés siga escribiendo la suya como hasta ahora. Primero es grupo. Ojalá cumplamos los objetivos del club, que es a lo que vengo", confesó Champagne, en su presentación oficial como nuevo jugador pepinero.

El portero quiso "agradecer" a Olimpo la oportunidad de "crecer" en el fútbol argentino y de "no cortar la carrera" con su salida al Leganés.

"Estaré eternamente encariñado a Olimpo. Allí tenia una relación muy estrecha con los compañeros, estaba muy a gusto, pero uno cuando es jugador quiere seguir creciendo, ir a más, y la posibilidad de venir a la mejor liga del mundo era una oportunidad que no podía desperdiciar", manifestó.

Champagne, que permanecerá en el Leganés hasta junio, dijo que su objetivo en el conjunto español es "aportar lo máximo posible".

"Es un club muy serio, muy ordenado, y me han permitido sentirme en casa desde el primer momento. Me siento uno más. Además yo soy de llegar a un club, ponerme su camiseta y defenderlo a muerte. Aquí dan ganas de hacerlo por la seriedad y por como me han recibido. Me he encontrado un lugar excelente", concluyó. EFE

