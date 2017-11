Cilic: "El cambio de mentalidad me ha permitido tener un año más consistente"

Londres, 10 nov (EFE).- El croata Marin Cilic, número cinco del mundo, afirmó este viernes que ha mejorado su mentalidad respecto a temporadas pasadas, lo que le ha permitido "tener un año muy consistente"-

"El año ha sido muy consistente para mí, ya que durante muchas semanas he encontrado la clave en mi juego. Creo que he mejorado mi mentalidad respecto a años anteriores, sobre todo, porque la experiencia me ha ayudado mucho", explicó Cilic en la antesala de las Finales ATP.

El campeón del Us Open 2014 señaló que su primera aparición en las Finales ATP hace tres años fue "complicada" porque acababa de coronarse en Nueva York y tuvo que jugar "con una lesión en el hombro".

"Fue una experiencia muy diferente porque, además, no sabía qué nivel iba a poder dar", agregó.

Cilic, finalista este año en Wimbledon, disputará su tercera edición en este torneo, en el que se encuentra con "una gran motivación" y en que dará "toda su energía".

Además, el croata, que nunca ha superado la fase de grupos, se refirió a Rafael Nadal y a Roger Federer como los mejores jugadores de la temporada, aunque advirtió de que la próxima campaña será diferente y "habrá que ver cómo están Andy Murray, Novak Djokovic y también Milos Raonic".

Cilic ha quedado encuadrado en el Grupo B con Jack Sock, Alexander Zverev y Roger Federer, ante el que debutará el próximo domingo. EFE.