Clausen coloca al Sfaxian líder de la liga tunecina en la primera vuelta

Túnez, 27 dic (EFE).- El entrenador argentino Nestor Clausen dejó a su nuevo club, el CS Sfaxian de Túnez, líder de su grupo en la primera vuelta de la liga nacional tunecina, en la que todavía no conoce la derrota desde que llegara a finales de noviembre.

Tras un inicio dubitativo, el campeón del mundo con Argentina en México 86 ha sabido incluso recuperar la confianza de algunas de las emergentes estrellas del equipo revelación de la liga tunecina, como el joven internacional nigeriano Kingsley Sokari.

El talentoso centrocampista de 21 años, que enamoró a los ojeadores durante la Copa del Mundo sub-20 celebrada el pasado año, se perdió por una sanción administrativa del propio club el primer encuentro de Clausen, que concluyó con una rotunda victoria (3-0) sobre el Sidi Bouzid.

Pero regresó con fuerza para romper los dos empates consecutivos -uno en Liga y otro en Copa- que el entrenador argentino cosechó en los jornadas siguientes y que sembraron ciertas dudas en una directiva tan ambiciosa como impaciente.

Sokari contribuyó con su primer gol de la temporada a la apretada victoria sobre Ben Guerdan (2-1) y al fácil triunfo sobre el Tataouine (2-0) en el partido final de esta primera fase que deja al Sfaxian cuatro puntos por encima del actual campeón, el Etoile du Sahel.

"Los anteriores entrenadores usaban tácticas diferentes e incluso en ocasiones me ponían en la banda. Nunca me he quejado porque ya jugué ahí con los entrenadores del Kadiri Ikhana y del Enyimba", dijo el delantero a la prensa local.

"Pero creo que este entrenador ha sabido ver mejor mis cualidades desde el primer día que comenzó a entrenar y me ha dado un puesto en el centro del campo, que es donde comencé mi carrera en Nigeria", agregó tras ser incluido por vez primera en el once ideal de la Liga tunecina.

Clausen, que formó en la defensa que condujo a la Argentina de Maradona a la victoria en México, llegó al Sfaxian a finales de noviembre con el cometido de conseguir el título de campeón para el club de la capital económica del país.

De momento, las estadísticas -tres victorias y dos empates- parecen justificar una inversión importante para un país en el que los clubes pertenecen al Estado, lo que reduce la capacidad de los inversores.

Una racha imbatibilidad que Clauasen espera mantener una vez que comience la segunda vuelta, a mediados de febrero, tras el parón que exige la disputa de la Copa de África de Naciones, que comienza dentro de dos semanas en Gabón.

Durante este receso, el Sfaxian acudirá a un "stage" en el golfo Pérsico. EFE