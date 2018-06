Colombia necesita demostrar que puede ganarle a un equipo grande: Mauro Camoranesi

Mauro Camoranesi, campeón del mundo con Italia en el 2006, habló con Deportes W sobre las selecciones que participarán en Rusia 2018.

Camoranesi describió la sensación tras ganar la copa más deseada por los futbolistas: "el peso emocional de la copa del mundo es muy grande. A lo largo que pasan los años se convierte en algo más bonito".

Sobre el dicho de que “no siempre los que ganan son los mejores”, Mauro dijo no estar de acuerdo. "Si no ganas, no fuiste el mejor. Para mí Italia fue el mejor en el mundial de 2006", aseguró.

Camoranesi también analizó a Brasil y dijo que es un firme candidato: "tiene variantes, buena dinámica e individualidades. Es el mejor equipo de cara al mundial”.

Sobre el profe Pékerman, dijo que es indudable que entró por la puerta grande al fútbol importante:

"Cuando uno mira la carrera de Pékerman y sus resultados, es indudable que es alguien que entró por la puerta de adelante en el fútbol importante (…) Colombia siempre ha tenido buena materia prima".

El italiano señaló que Colombia tiene una deuda y necesita ganarle a un equipo grande para superar lo hecho en Brasil 2014.

Finalmente, se refirió a Juan Guillermo Cuadrado y su presente en la Juventus, equipo con el que se ha consolidado:

"Cuadrado es un jugador extraordinario, tiene todas las características para hacer las cosas bien (…) se ha vuelto un jugador muy importante en la Juventus".