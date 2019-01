“Colombia va a seguir buscándome, pero tengo contrato con Palmeiras”: Scolari

Durante una rueda de prensa, Luiz Felipe Scolari, aclaró lo que será su futuro como entrenador, y además no negó el interés de la FCF quien lo ha solicitado para que sea el estratega de la ‘Tricolor’.

“Colombia va a seguir buscándome, pero tengo contrato con Palmeiras”, puntualizó Scolari, quien también dijo que no se trata de lo económico, sino que simplemente se relaciona a los compromisos contractuales “Colombia no entiende que no voy a salir. Y no es cuestión de dinero, si no hubiera aceptado una propuesta que tenía en China”.

De esta forma el estratega de 70 años se despachó ante las dudas, y ante las preocupaciones de la federación por contar con un nuevo entrenador para la selección mayor, todo apunta a que Carlos Queiroz, podrá llegar a ser el nuevo ‘timonel’ nacional.