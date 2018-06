Con un marcador 0-3 a favor de Colombia, el sueño mundialista sigue intacto

Después de haber perdido contra Japón, la Selección Colombia no tenía otra más que ganar este partido o despedirse del mundial antes de llegar a octavos. Su rival, era una selección polaca dubitativa, que se encontraba en una situación similar que la de nuestro país.

Pékerman, se atrevió a poner de inicio, por fin, a las dos zurdas de más talento de la Selección Colombia: James Rodriguez y Juan Fernando Quintero. Y le funcionó, porque el dueto se entendió bastante bien en el campo de juego.

Por su parte, Davinson y Mina anularon por completo a la principal amenaza polaca, Robert Lewandowski. Colombia se fue acomodando, con actitud y orden atrás y siempre con Quintero al timón. El primer gol llegó después de una triangulación de las zurdas de oro en un saque de esquina: tuya-mía entre Quintero y James desde el lateral y el '10' puso el esférico, preciso, al punto de penalti, donde Mina se hizo gigante, le ganó el salto a su par y batió por primera vez la portería polaca.

Con la misma actitud llegaron los jugadores colombianos segundo tiempo, esta vez enfrentados a una Polonia desesperada y decidida por empatar pero que, Ospina supo atajar cuando fue necesario. El guardameta del Arsenal, que evitó una goleada japonesa hace cinco días, apareció en el minuto 58, en la única desatención de la zaga colombiana, y detuvo con el pecho un uno contra uno con Lewandowski.

Cuando Colombia ya acariciaba la victoria y Polonia se encontraba hundida, llegó el tercer y último gol, sin tiempo para la reacción de los de Nawalka, Cuadrado clavó la puntilla a los europeos a falta de un cuarto de hora al finalizar un mano a mano con el portero tras recibir un pase 'marca de la casa' de James.

La manera de jugar del equipo hoy, recordó a ese que maravilló hace cuatro años en Brasil y emocionó a los más del 30.000 mil asistentes e hinchas que se encontraban en el estadio. El equipo de Pékerman se apuntó su primera victoria en Rusia para mantener vivo el sueño. Senegal, siguiente objetivo.

Por ahora, Colombia no está totalmente clasificado a octavos por lo que tendrá que jugar otra final ante la dura Senegal el próximo jueves 28 de junio a las 9:00 a.m. Si el equipo de Pékerman vence a los africanos no tendrá que estar preocupado por el resultado de Japón vs. Polonia, pues pasaría como primera o segunda del grupo H. De llegar a perder quedaría eliminada.