Contador: "Hay que replantearse este tipo de llegadas para evitar caídas"

Bilbao (España), 6 abr (EFE).- Alberto Contador (Trek), afectado por una caída a un kilómetro de meta, dijo que "habría que replantearse este tipo de llegadas" porque los conos en la carretera generan confusión entre los corredores.

"Un final con tanto cono hay que replanteárselo, nos metemos por dentro, por fuera, hay que analizar cómo estaba puesta esta llegada. Hay que poner atención", señaló.

Contador, que cayó a 30 kilómetros de meta, explicó el incidente que le obligó a llegar con más de un minuto de retraso, si bien los jueces le dieron el mismo tiempo que al vencedor.

"Había un estrechamiento y un corredor pilló un cono y cayó. Unos cuantos fuimos detrás, ha sido algo inevitable. Iba bien colocado, pero nunca se sabe, si te toca, te toca", dijo Contador en la meta de Bilbao.

"En estos casos", siguió Contador, "toca levantarse y seguir, pero la caída ha sido bastante mala. Ahora en caliente no parece que tenga mucho, pero esta noche será complicada y mañana será un día importante. Dentro de lo que cabe, he terminado sin problemas".

No fue el único contratiempo de Contador en la jornada de hoy, ya que tuvo problemas mecánicos en el ascenso a El Vivero.

"En la subida tuve que cambiar la bicicleta porque la rueda iba floja. Un compañero me dio la suya, pero era pequeña y no iba cómodo. Ha sido un día de mala suerte, pero si he salvado esta etapa, ya salvo cualquiera", dijo Contador con una sonrisa.

Ante las dos jornadas que restan para el final de la "Itzulia", Contador se mostró expectante.

"No me preocupa gran cosa, restan dos esfuerzos más y de vacaciones. Vamos a ver cómo tengo el brazo y sobre todo el cuádriceps izquierdo. Si me encuentro bien, perfecto; si no, nada", concluyó. EFE