Contador:"Lo importante es que cada día me encuentro mejor"

Redacción deportes, 10 jun (EFE).- Alberto Contador (Trek), sexto en la general a 1:55 del líder Richie Porte, celebró el hecho de encontrarse cada día mejor y de haber superado en Alpe D'Huez a muchos de sus rivales directos.

"Hoy he tenido un buen día. Hemos trabajado bien, bien colocados toda la etapa. El ritmo ha sido alto porque la escapada era muy numerosa. Me encuentro bien y estoy muy contento porque cada día me siento mejor", dijo Contador en la meta del Alpe D'Huez.

Sexto en la general a 1:53 de Richie Porte, el ciclista madrileño admitió la fortaleza del australiano, pero celebró el hecho de superado a corredores que en la jornada anterior entraron delante del líder del Trek

"No conozco las posiciones de los demás, solamente miro mi rendimiento y sensaciones, que es lo importante. Estoy recuperando bien. Ayer cuando atacaron Froome y Porte les hubiera podido seguir, pero preferí seguir a mi ritmo. Hoy lo intenté cuando atacó Porte, era un final en alto y me venía bien, pero iba al límite. Estoy contento con la etapa que he hecho"

Contador volvió a insistir en que "lo importante es ir mejorando día a día", y con vistas a la última etapa vaticinó lo mismo.

"Trataré de disfrutar, ir tranquilo, controlar a todos y en la última subida veremos qué puedo hacer. Será un día muy duro y corto y seguro que habrá ataques de salida", concluyó. EFE