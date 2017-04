Conte asegura que está feliz en el Chelsea y descarta la llegada de Pirlo

Londres, 7 abr (EFE).- El italiano Antonio Conte, entrenador del Chelsea, ha desmentido este viernes los rumores que aseguran que quiere volver a dirigir en la Serie A y ha dejado claro que está "muy contento" en el conjunto londinense, al tiempo que ha descartado la llegada de su compatriota Andrea Pirlo como ayudante.

El agente italiano Andrea Pastorello señaló recientemente que Conte, quien en su primera temporada en la Premier League tiene al Chelsea en lo más alto de la tabla, estaría dispuesto a regresar a Italia a final de curso para tomar las riendas del Inter Milán.

"Leí la entrevista con Andrea Pastorello. Pero no sé quién es y no sé por qué esa persona ha hablado de mí", dijo este viernes Conte en rueda de prensa. "Estoy contento de estar aquí y eso es lo más importante; creo que seguiré", puntualizó.

"No me gusta cuando otra gente habla de mí. Me quedan dos años de contrato con el Chelsea, y esa es la verdad", indicó el preparador transalpino.

Además, Conte, que a falta de ocho partidos tiene a los 'Blues' en la primera posición con 7 puntos de ventaja sobre el Tottenham Hotspur, descartó la llegada de cara a la próxima temporada del centrocampista italiano Andrea Pirlo, actualmente en las filas del New York City FC.

El nombre de Pirló sonó en las últimas semanas para recalar en el Chelsea como ayudante de Conte, con quien coincidió en la selección italiana. El puesto de ayudante, en manos ahora de Steve Holland, quedará vacante en verano, una vez el técnico inglés pase a integrar el organigrama de la selección de Inglaterra.

"He escuchado muchas cosas, pero Andrea está jugando y quiere seguir siendo futbolista. Así que no sé por qué me hablan de estas cosas", afirmó Conte.

"El presente es mucho más importante que el futuro, y prefiero estar centrado en el presente y hacer de esta temporada una gran temporada", agregó. EFE