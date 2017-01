Conte niega discusión con Costa y asegura que tiene "un problema de espalda"

Londres, 14 ene (EFE).- Antonio Conte, entrenador del Chelsea, negó este sábado haber discutido con Diego Costa durante la semana y reiteró que su ausencia en el partido ante el Leicester (0-3) se debe a los "problemas de espalda" del hispano-brasileño.

"Antes del partido dije la verdad y ahora repito la verdad porque no me gusta mentir: Diego dejó de entrenar el martes porque sintió dolor en la espalda. Desde ese momento no entrenó más. Por esa razón no está disponible. Y esa es la verdad", señaló el preparador italiano en el King Power Stadium a la televisión británica tras el duelo.

Costa, máximo goleador de la Premier League esta temporada, con 14 tantos, se quedó fuera de la convocatoria y no viajó a Leicester después de una supuesta discusión con el entrenador y con uno de los fisioterapeutas del equipo.

Según los medios británicos, el internacional español, de 28 años, no se había entrenado desde martes y se especula sobre una salida del club, tras haber recibido una suculenta y generosa oferta del fútbol chino.

El Tianjin Quanjian, que recientemente se hizo con los servicios del internacional belga Axel Witsel, está interesado en Costa, al que ofrecería un salario de 30 millones de libras anuales (34,3 millones de euros), convirtiéndole en el futbolista mejor pagado del mundo.

Preguntado Conte sobre si hubo un enfrentamiento con el jugador y sobre si éste había recibido propuestas de China dijo que no sabía "nada" y que ahora "hay que ver qué pasa la semana que viene".

"No sé nada de eso ni de las ofertas de China. Sólo digo la verdad. Veremos qué pasa la próxima semana", respondió el italiano.

"Si hay problemas prefiero resolveros en el vestuario, no en una conferencia de prensa. Y repito, no hay ningún problema", concluyó. EFE