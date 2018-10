Cristiano excluido de la nómina de Portugal para los amistosos de octubre y noviembre

Cristiano Ronaldo quedará fuera de la lista de convocados de la selección portuguesa para los encuentros del equipo previstos para octubre y noviembre.



Ronaldo no será convocado para los partidos contra Polonia, en la Liga de las Naciones, ni contra Escocia.

Según el diario deportivo Record, el futbolista habló con el presidente de la Federación Portuguesa de Fútbol, Fernando Gomes, y con el seleccionador nacional, Fernando Santos, y coincidieron en que es mejor que el jugador no sea convocado para los próximos partidos.



Ronaldo, agrega el diario, habría aclarado que esta situación no implica que el jugador -ahora en el Juventus- no mantenga su compromiso con la selección nacional portuguesa.

Este anuncio coincide con la polémica que salpica a Cristiano Ronaldo por la investigación abierta en Estados Unidos por una denuncia de violación.



El presidente de la FPF, Fernando Gomes, expresó su "total solidaridad" con el jugador, en una entrevista con la agencia estatal Lusa.

El propio jugador negó este martes "de manera tajante" las acusaciones en un mensaje publicado en su cuenta de Twitter.











I firmly deny the accusations being issued against me. Rape is an abominable crime that goes against everything that I am and believe in. Keen as I may be to clear my name, I refuse to feed the media spectacle created by people seeking to promote themselves at my expense.