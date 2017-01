Cristiano Ronaldo completa el doblete oro-platino

Zúrich, 9 ene (EFE).- Cristiano Ronaldo, delantero del Real Madrid y de la selección portuguesa, completó este lunes en Zúrich el doblete oro-platino con la consecución del premio que concede la FIFA al mejor jugador de 2016, denominado a partir de este año 'The Best'.

El delantero de Madeira vivió, según sus palabras, su mejor curso y los reconocimientos así lo atestiguan. Separados desde esta edición la revista 'France Football' y la FIFA, ambos han premiado al jugador madridista.

La publicación gala entregó el pasado 12 de diciembre el Balón de Oro de 2016 a Cristiano Ronaldo, que precedió en la votación a Leo Messi y al francés Antoine Griezmann. El luso sumó su cuarto galardón y se situó a uno del argentino.

Un mes después en una gala que tuvo lugar en los Estudios TPC (Technology and Production Center) de Zúrich, Cristiano Ronaldo recibió el primer 'The Best' como mejor jugador de 2016, un trofeo recubierto de platino que presenta una forma parecida a la del la Copa del Mundo diseñado por la artista croata Ana Barbic Katicic.

Al margen de datos individuales, el jugador de Madeira coronó el año, en el aspecto colectivo, con la consecución con el Real Madrid de la Liga de Campeones, la Supercopa de Europa y el Mundial de Clubes y además capitaneó a la selección de Portugal que consiguió por primera vez en su historia el título continental en Francia 2016, aunque en la final apenas pudo estar en el terreno de juego por lesión.

En esta ocasión el galardón se concedió tras la votación de los capitanes y técnicos de las selecciones nacionales, un grupo selecto de miembros de los medios de comunicación y los seguidores a través de la web del máximo organismo futbolístico. También superó a Messi y Griezmann.

El jugador luso, último de los nominados en llegar a los Estudios TPC, fue la gran figura de la gala, a la que no asistió ningún jugador del Barcelona, que se quedaron en la Ciudad Condal con objeto de dar prioridad a la preparación del partido del miércoles ante el Athletic de la vuelta de octavos de final de la Copa.

El club azulgrana estuvo representado, entre otros, por su presidente, Josep María Bartomeu, y el secretario técnico, Robert Fernández, quienes llegaron y atravesaron juntos la alfombra verde que precedió el acto, en la que el Real Madrid tuvo el principal protagonismo junto al exjugador argentino Diego Armando Maradona, que volvió a mostrar su absoluto respaldo al nuevo presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y otras figuras del mundo del fútbol.

Casualmente, incluso la actriz estadounidense Eva Longoria, presentadora de la gala junto a Marco Schreyl, acudió con un vestido absolutamente blanco.

El acto arrancó con el anuncio del once FIFPro del año, el formado por cinco jugadores del Real Madrid, Sergio Ramos, Marcelo, Luka Modric, Toni Kroos y Cristiano Ronaldo; cuatro del Barcelona, Gerard Piqué, Leo Messi y Luis Suárez; el exazulgrana Dani Alves, ahora en el Juventus; y Manuel Neuer, guardameta del Bayern Múnich.

Fue el momento elegido para que se proyectara un vídeo en el que Iniesta, como capitán barcelonista, disculpara la ausencia de los jugadores azulgrana y agradeciera la elección, que precedió a uno de los capítulos emotivos de la gala, el tributo que se rindió a dos figuras históricas como el brasileño Carlos Alberto y el holandés Johan Cruyff, fallecidos el pasado año.

Hubo otro emocionado recuerdo al Chapecoense, cuya mayor parte de la plantilla falleció en el accidente aéreo en las inmediaciones de Medellín cuando iba a disputar la vuelta de la final de la Copa Sudamericana.

El Atlético Nacional colombiano recibió de manos del exdefensa español Carles Puyol el premio al Juego Limpio en reconocimiento a su solicitud de que se declarase campeón al conjunto brasileño.

Otro de los grandes triunfadores fue el italiano Claudio Ranieri, que fue declarado mejor entrenador del año tras llevar al modesto Leicester al título de la Premier League en la temporada 2015/16. Todo un premio tras su dilatada trayectoria que recibió de manos de Maradona.

El técnico del cuadro inglés superó en la elección al francés Zinedine Zidane, entrenador del Real Madrid, y a Fernando Santos, encargado de llevar a Portugal a su primer título europeo.

La estadounidense Carli Lloyd fue declarada por segunda vez mejor jugadora del mundo (la anterior vez fue en 2015, cuando ganó el título mundial), en esta ocasión una sorpresa, y la alemana Silvia Neid recibió el premio como mejor entrenadora tras llevar a su país al primer oro olímpico en los Juegos de Río 2016.

También, el jugador de fútbol sala brasileño Falcao recibió el premio honorífico de la FIFA tras su dilatada y exitosa carrera; el malayo Mohd Faiz Subri fue reconocido con el Premio Puskas al mejor gol de 2016, y los seguidores del Liverpool y del Borussia Dortmund recibieron el de mejor afición.

El galardón atendió la comunión de los seguidores de ambos equipos en el partido de los cuartos de final de la Liga Europa disputado el 14 de abril en Anfield.

Los hinchas del Liverpool y del Borussia Dortmund entonaron conjuntamente la canción 'You'll Never Walk Alone', todo un himno futbolístico en Anfield, antes del encuentro en conmemoración del vigésimo séptimo aniversario de la tragedia de Hillsborough, que se cumplía al día siguiente. EFE.