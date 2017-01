Crouch renueva su contrato con el Stoke hasta 2018

Londres, 10 ene (EFE).- El veterano delantero inglés Peter Crouch ha renovado su contrato con el Stoke City por un año más, hasta el 30 de junio de 2018.

El espigado punta, de 35 años, llegó a los 'Potters' en 2011 procedente del Tottenham Hotspur por 10 millones de libras, entonces fichaje récord en la historia del club.

Internacional en 42 ocasiones con la selección absoluta de Inglaterra entre 2005 y 2010, Crouch, al que le quedaban seis meses de contrato en el Britannia Stadium, ha disputado hasta la fecha 186 encuentros con el Stoke, en los que ha anotado 49 goles, cinco de ellos esta temporada.

"Estoy muy contento de quedarme en el club. Llevo aquí varios años y estoy feliz. Voy todos los días a entrenar con la sonrisa en la cara y espero que siga así", dijo Crouch, en unas declaraciones a la página web del club.

"Nunca me quise ir; lo único que quería era jugar más. Me sentí un poco frustrado por no jugar tantos partidos como yo quería, pero eso ha cambiado hace poco y ahora estoy participando más", explicó el futbolista.

"El entrenador (Mark Hughes) me ha dicho desde siempre que soy parte importante del equipo y en las últimas semanas ha sido así. Confío en que la dinámica se mantenga hasta final de temporada. Ahora que he firmado un nuevo contrato me puedo centrar sólo en ayudar al equipo a escalar posiciones", apuntó el inglés.

Crouch, exjugador de Tottenham, Queens Park Rangers, Portsmouth, Aston Villa, Norwich, Southampton y Liverpool, ha visto portería en 98 ocasiones en la máxima división del fútbol inglés.

"Peter todavía tiene mucho que ofrecer como jugador y estamos encantados de que haya decidido firmar un nuevo contrato con nosotros", afirmó Tony Scholes, director ejecutivo del Stoke. EFE