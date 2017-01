Darwin Atapuma, fuera de peligro, volverá "pronto" a entrenamientos

"Me encuentro bien y contento porque se ha descartado cualquier peligro. Me iré a Colombia a seguir con los entrenamientos y preparar los próximos compromisos, los campeonatos nacionales y la Volta a Cataluña", dijo Atapuma a EFE en el hotel de San Juan.

Atapuma comentó cómo se produjo el accidente en el que se vieron implicados varios corredores.

"Íbamos persiguiendo al grupo de cabeza a cuatro kilómetros de meta cuando se atravesó un perro y no lo pude esquivar. Me fui al suelo y perdí el conocimiento. Cuando me desperté estaba en el hospital", explicó el ciclista de Nariño.

El primer diagnóstico tras haber sido sometido a un TEC fue "traumatismo craneoencefálico leve con perdida momentánea del conocimiento, traumatismo cervical y escoriaciones en la cara".

Atapuma, con la cara marcada y con dolores en el cuerpo, continuará su preparación para volver con garantías a la competición. Noveno clasificado en el Giro, ganador de etapa en Vuelta a Suiza en 2016 y cuatro días líder en la Vuelta, el colombiano estaba ilusionado con la Vuelta a San Juan, ya que su equipo, el nuevo Abu Dhabi, hacía su estreno en competición.

"Estar en el Abu Dhabi en una bonita experiencia y me siento muy contento con esta aventura dentro de un gran equipo que cuenta con un gran apoyo para el proyecto. De momento hemos empezado en San Juan con malas experiencias, pero a ver que nos depara el año", dijo.

"El Puma" dijo sentirse feliz en el equipo de los Emiratos y espera devolver a los patrocinadores la apuesta por el nuevo proyecto del conjunto World Tour.

"Se nota que es un nuevo equipo. A finales de 2016 hubo algún problema y las cosas se hicieron muy rápido. Las cosas han salido bien y agradecemos a nuestros patrocinadores la confianza y la apuesta por el equipo. Ellos sueñan con dar a conocer el ciclismo en los Emiratos Arabes y nosotros queremos devolverles en la carretera la confianza depositada".

Atapuma recordó su paso por el BMC estadounidense, donde coincidió con el español Samuel Sánchez.

"Era un equipo con muchas figuras y campeones. En medio de ellos aprendes cosas que de otra forma no lo podríamos conseguir. Estoy agradecido a ese equipo. Recuerdo con especial cariño a Samuel Sánchez, fue un fantástico amigo y compañero y con él aprendí muchas cosas de ciclismo".

Sobre la experiencia de vestir 4 días el maillot rojo de la Vuelta, el ciclista colombiano dijo haber vivido un sueño.

"Esos días fueron una maravilla, una alegría enorme. Después de tantos años de sacrificio poder vestir de líder en la Vuelta me hizo sentirme feliz, posiblemente la mayor alegría de mi vida", recordó.

Atapuma rememoró los comienzos difíciles en el ciclismo, ya que las facilidades para dedicarse al ciclismo brillaron por su ausencia.

"Para mí fue muy difícil dedicarme al ciclismo porque mi familia era muy humilde y era dedicarse a algo que o sirviera para ayudar al sustento de todos. A medida que pasaba el tiempo mi hermano fue mi mentor, quien me llevo a este deporte. Fue clave para poder estar aquí ahora como profesional. Luego me gustó el ciclismo, no sabía donde podía llegar. Ahora miro atrás y como hicimos las cosas bien hemos logrado llegar aquí".

Atapuma se siente orgulloso del nivel actual del ciclismo colombiano. Su nombre se une a los de Nairo Quintana, Chaves, Henao, Pantano...

"Todos fuimos compañeros de equipo en categoría sub-23, corrimos juntos. Ahora muchos estamos en diferentes equipos, en el Pro Tour, en la máxima categoría. Venimos de una camada de grandes ciclistas. Todos juntos tenemos a Colombia en lo más alto del ciclismo", dijo.

Sobre sus aspiraciones aclaró que le gustaría "hacer podio en una grande, o incluso ganar, que sería lo máximo, allá en Europa, que es donde está todo el ciclismo mundial. Espero hace realidad ese sueño".

"Me gusta el Giro, la Vuelta y el Tour, sobre todo la Vuelta por su afición, se siente la sangre latina de los españoles y te sientes rodeado de gente cálida. Eso motiva mucho", señaló.

El corredor del Abu Dhabi apunta alto y sabe cómo conseguir el objetivo por el que luchará.

"Me veo luchando por un podio, con sacrificio. A base de marcarse retos se puede llegar a eso, y mi desafío es luchar por un podio en una grande", concluyó.