David Ferrer, orgulloso de lo que ha hecho, acepta luchar aún

Melbourne, 19 ene (EFE)- David Ferrer dio este jueves una nueva prueba de humildad en el Abierto de Australia al señalar que en el punto en el que se encuentra, próximo a cumplir 35 años y más allá del 20 del mundo, sigue luchando en la pista sin protestar porque no le coloquen ya en los principales recintos.

"Lo aceptas, es lo que hay, soy el 21 del mundo, y ya no soy "top ten", no puedo considerarme y tener los privilegios de un "top ten" cuando no lo soy", dijo Ferrer al serle preguntado por lo que sentía al jugar en la pista siete de Melbourne Park, apartada de las principales y con bullicioso público alrededor.

"Hay que luchar, no para estar arriba, aunque aún me encuentro bien, pero estoy en tercera ronda y lo valoro ahora todo mucho más. Voy a cumplir en breve 35 años, y me siento orgulloso de mi mismo. El otro día jugué en la Hisense, y para mi es un regalo todo eso", explicó el que llegó a ser tres del mundo, en 2013, y atesora 26 títulos en su palmarés.

"Recuerdo una vez que Juan Carlos Ferrero, en 210 o 2011, le pusieron en la pista 17 contra Troicki, y luchó hasta morir, hasta que perdió en el quinto set. Recordé el otro día como lo aceptó Juan Carlos, y como lo acepto yo ahora", dijo.

"Estoy contento porque le he dado la vuelta mentalmente", dijo sobre su partido contra el duro Ernesto Escobedo. "He empezado con nervios, con fallos, estando mal, sin encontrar mi tenis. Y valoro eso, darle la vuelta y acabar jugando bien y con ritmo. La experiencia es muy importante, sobre todo después de haber jugado tantos partidos a cinco sets", explicó.

"Mirad Djokovic, es el numero dos del mundo y ha perdido el primer set", bromeó respecto a sus nervios iniciales. "Todos, hasta que te retiras, es algo imposible de perder. Por muchos partidos que ganes, es algo lógico, no solo en el tenis, en el mundo del deporte", dijo Ferrer.

"Es una versión actualizada", calificó Ferrer a su compatriota Roberto Bautista con el que luchará en tercera ronda. "Impone ritmo, es un jugador muy inteligente, es muy buen jugador, muy competitivo y con una gran proyección cada año", dijo.

"Ha cambiado y cuando le gané en 2013, yo estaba en el mejor momento de mi carrera tenística. Ahora yo tengo cuatro años más. El cuatro años más de experiencia, es más joven y tiene mucha proyección. Creo que el sábado se igualará todo aún más", pronosticó Ferrer sobre el duelo fratricida por un puesto en los octavos de final. EFE.

