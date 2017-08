De la Cruz: "No me pareció correcto aprovecharme de la caída de Froome"

Antequera (Málaga, España), 31 ago (EFE).- David de la Cruz (Quick Step) primer español en la clasificación general de la Vuelta, cuarto a 2.16 minutos del líder, dijo que no consideró "correcto tirar cuando se cayó (Chris) Froome".

"Esperé para atacar a 6 kilómetros del final porque me habían dicho que había un repecho, pero me enteré de la caída de Froome y no quise tirar, no me pareció correcto aprovechar la desgracia de los demás porque en la vida todo vuelve. No sé qué han hecho los demás, pero yo hice lo que creí oportuno", señaló.

El ciclista catalán halagó el ataque de Alberto Contador en el ascenso al Torcal.

"Contador es un tío valiente que siempre preocupa cuando ataca, ahí está recortando segundo a segundo. Cuando atacó el Sky iba bien organizado y pensé que cerrarían hueco, pero luego cambió todo con la caída de Froome", comentó.

De la Cruz destacó la dureza de la etapa y anunció que seguirá la lucha, pues "todavía queda mucha carrera". EFE