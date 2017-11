De Rossi: "No ir al Mundial es algo que no queremos tomar en consideración"

Roma, 8 nov (EFE).- El internacional italiano Daniele De Rossi afirmó hoy que "no ir al Mundial" de Rusia 2018 es algo que su equipo no quiere "tomar en consideración", al comentar la repesca que los "azzurri" jugarán el 10 y el 13 noviembre contra Suecia.

"El hecho de que haya el Mundial pesa mucho, sería bueno jugar mi cuarta Copa del Mundo. No sé si seré un protagonista del Mundial, pero no clasificarme marcaría mi carrera", dijo De Rossi en una rueda de prensa organizada en el centro técnico de Coverciano (Florencia, centro).

"No participar sería algo muy negativo. No ir al Mundial es algo que no queremos tomar en consideración", insistió.

El centrocampista italiano, que alcanzará en el duelo contra Suecia los 117 partidos con la camiseta "azzurra", reconoció que la plantilla tiene un poco de "miedo" aunque tiene confianza en sus opciones de sellar el billete para el Mundial de Rusia.

"Hay la convicción de que somos fuertes, quizás somos mejores que Suecia, pero también hay un poco de miedo, es algo natural. Los futbolistas fuertes ya se encuentran en todos los países y hay que tener cuidado. Nosotros tenemos mucha confianza", dijo.

Preguntado sobre si considera una ventaja la ausencia del sueco Zlatan Ibrahimovic, que se retiró de su equipo nacional tras la última Eurocopa, De Rossi admitió que eso podría suponer una pequeña ventaja para Italia.

"El hecho de que no esté Ibrahimovic es una ventaja para nosotros. Nunca quisiera medirme con 'Ibra', incluso si tuviera 40 años o una pierna rota", declaró.

"Eso podría ser una ventaja, mejor que no esté. Pero ellos no son un equipo formado por jugadores poco conocidos. Algunos juegan en Italia, otros en Europa y en ligas importantísimas. No son un equipo fácil con el que medirse", puntualizó.

Tal y como afirmaron en los últimos días el seleccionador, Gian Piero Ventura, y el lateral Alessandro Florenzi, De Rossi consideró que Italia necesitará disputar un partido completo para salir ganador de la repesca.

"Son dos partidos que no se pueden fallar. Hay que darlo todo, pero también es necesaria lucidez, técnica, correr mucho. Hace falta un partido inteligente, mezclar nuestra calidad, que no nos falta, con la experiencia y la atención", afirmó.

Finalmente, De Rossi comentó la reciente retirada del mundo del fútbol del centrocampista Andrea Pirlo, al que definió como "un jugador excepcional, fuera de lo normal, un amigo y un compañero ejemplar". EFE