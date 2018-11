Debutar con la Selección Colombia es un sueño que me queda por cumplir: Bernardo Espinosa

Bernardo Espinosa, futbolista colombiano defensa central del Girona de la Primera División de España, habló sobre su actualidad con el equipo, donde dijo estar contento por los buenos resultados: "Hemos tenido un buen inicio de campeonato, ganado partidos y de momento estamos satisfechos".

Sobre el proceso de Eusebio Sacristán, director técnico del Girona, Espinosa dijo que este "ha intentado instaurar su forma de ver el fútbol, con matices y una forma de trabajar distintas. Nos hemos acoplado de buena manera".

El colombiano también se mostró agradecido con Sacristán, quien ha confiado en él para los partidos y le ha dado continuidad.

“Me estoy sintiendo muy cómodo jugando con la línea de 5 (...) La posibilidad de variar y cambiar de posición es muy positivo para mí como futbolista”, dijo.

Espinosa recordó cómo fue su primera convocatoria a la Selección Colombia, cuando solo tenía 22 años: “He estado en varias convocatorias con la selección Colombia pero aún no he podido jugar. Es un sueño que aún me queda por cumplir (...) Espero que en lo venidero aún queden oportunidades para conseguirlo".

“Sin duda me quedó la cosita de no haber podido debutar con Pékerman, que fue quien me llevó a la selección Colombia. Para todos fue como un papá y nos trajo muchas alegrías a todos los colombianos”, añadió.

Sobre la situación actual de la Selección Colombia y la búsqueda por un director técnico, Espinosa señaló que “la etapa en que estuvo el profe Pékerman y los éxitos que tuvo marcaron una decisión importante que tomar. Esperamos que la decisión se la más correcta para el país y la selección”. Además, insistió en que lo más conveniente es hacerlo lo antes posible de cara a la Copa América.

Sobre si Arturo Reyes debería ser el técnico en propiedad de la Selección, Espinosa dijo:

“Si lo que se considera es que es la mejor decisión y que es conocedor de lo que la selección Colombia requiere por la exigencia que supone ser uno de los equipos más fuertes del mundo, entonces debería ser la decisión acertada”.