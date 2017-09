Del Potro sobre Bautista: Físicamente es de los mejores y será muy duro

Nueva York, 31 ago (EFE).- El tenista argentino Juan Martín del Potro dijo hoy que su siguiente rival en la tercera ronda del Abierto de Estados Unidos, el español Roberto Bautista, es "de los mejores físicamente" y jugar a cinco sets "será muy duro".

"Ahora gané dos partidos seguidos, pero me toca un rival súper difícil, que físicamente es de los mejores, y jugar a cinco sets contra él va a ser muy duro", dijo Del Potro a los periodistas tras vencer en segunda ronda al español Adrián Menéndez.

El tenista argentino destacó de Bautista que en la parte física está muy bien "y tal vez es un punto a su favor", pero confió en tener "alguna chance de ganar" si sigue evolucionado su juego, juega un poco mejor, saca "como hoy" y le pega "fuerte" con su derecha.

"Él está con confianza y siempre es un rival muy complicado", añadió Del Potro, quien confió en sus posibilidades después de haber jugado hoy "mejor que en primera ronda, aunque reconoció que todavía puede "evolucionar" y jugar mejor.

Sobre su juego, explicó que no hay "nada nuevo" o algo que no sepa sobre su lado izquierdo, por lo que cuando no está "fino" por ese lado, "todo el resto tiene que estar muy bien, y cuando no lo está ahí es donde ya doy mucha ventaja".

"Pero estar en tercer ronda en un Grand Slam es súper importante y valioso. A veces juego mejor, a veces no, a veces pierdo jugando bien y a veces gano jugando mal. Es un poco lo que pasó conmigo este año", concluyó. EFE