Deportistas trasplantados viajan con ilusión a los Juegos Mundiales de Málaga

Bogotá, 23 jun (EFE).- Un grupo de ocho deportistas colombianos que han recibido órganos trasplantados viajarán hoy a la ciudad española de Málaga para participar en la XXI edición de los Juegos Mundiales para Trasplantados en las modalidades de ciclismo, atletismo y triatlón, informaron sus patrocinadores.

"Cuando me trasplantaron pensé que no podría hacer más deporte y se me acabaron todos los sueños, pero de pronto estoy aquí, haciendo ciclismo y compitiendo en un mundial", declaró Roberto Cáceres durante la presentación en Bogotá del equipo colombiano.

Cáceres recibió un riñón de su esposa que le salvó la vida y le devolvió el espíritu competitivo.

Esta será la segunda ocasión en la que un grupo de colombianos participe en unos juegos de este tipo, que comenzarán el próximo domingo y terminarán el 2 de julio.

"Me voy a jugar la vida en esa bicicleta, yo y todos los del equipo vamos a responder a este reto con el corazón, el riñón y la vida, por este país y por las 3.000 personas que están esperando un órgano en Colombia", resaltó el deportista.

"Venimos de estar al borde de la muerte" dijo Alberto Navarro, al explicar la experiencia que une a sus compañeros de selección.

"Queremos decirle al país que sí se puede, que no hay límites y podemos romper todas las barreras que nos propongamos pasar. Yo, personalmente, tengo una deuda muy grande con un donante vivo, que es mi padre", añadió Navarro.

El equipo está compuesto por ocho personas que portan, según Iván Rojas, "las almas de otras ocho", las de sus donantes. Rojas recibió un trasplante de riñón de un "ángel" que lo libró de tener que someterse a permanentes diálisis.

El equipo cuenta con el auspicio del Instituto Colombiano del Deporte (Coldeportes) y la empresa de salud Colsanitas, y competirá con deportistas trasplantados de alto rendimiento.

"Son personas que a pesar de las dificultades han logrado cumplir sus sueños", resaltó la presidenta de la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados, Alejandra Martín Pinto. EFE

