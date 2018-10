Desde los nueve años quería llegar a la fórmula 1: Tatiana Calderón

La piloto colombiana Tatiana Calderón, de 25 años, cumplirá su largo sueño de debutar en Fórmula 1 el próximo martes y se convertirá en la primera mujer latinoamericana en conducir el auto titular del equipo Alfa Romeo Sauber.

Dreams DO come true! Very excited to drive the @SauberF1Team C37 @F1 car for the first time next week in Mexico! Thank you very much for making my dream a reality @escuderiatelmex and Alfa Romeo Sauber F1 Team for their trust! pic.twitter.com/9xaQAf2M8d