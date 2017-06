Di Biagio: "España juega muy bien once contra once, imagínense con uno más" El técnico de la selección de Italia Sub-21, Luigi Di Biagio, cuyo equipo cayó 1-3 este martes contra España en la semifinal del Europeo sub'21 de fútbol, consideró que si la 'Rojita' juega "muy bien once contra once, imagínense con uno más".